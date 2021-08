Abinader: “Se necesitan más y mejores policías en las calles”

El mandatario deplora que apenas la mitad de los agentes en la uniformada combata el crimen; destacan plan de seguridad Cristo Rey y San Francisco

Las cintas fluorescentes colocadas en puntos estratégicos del edificio Multimedios del Caribe señalizaban la ruta por donde pasaría el presidente de la República, Luis Abinader.

Este papel adhesivo no solo delimitó el camino hacia el set donde se realizaría la entrevista, también indicaba los posibles puntos de riesgos identificados que podrían originar incidentes; estaban en puertas de cristal y en algunos peldaños. Desde muy temprano, el equipo de seguridad presidencial inspeccionaba el área: todo debía estar bajo control, porque la seguridad de un jefe de Estado no es algo que se deje a la improvisación.

Iniciada la entrevista, el mandatario respondió cada una de las inquietudes del elenco de periodistas presente, y la problemática de inseguridad ciudadana fue un tópico fundamental.

El tema lo trajo el director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez, al mencionar algunos retos a superar para lograr la tan anunciada reforma policial.

De inmediato, Abinader hizo referencia a los resultados obtenidos en el plan piloto de seguridad ciudadana que se desarrolla en Cristo Rey y en San Francisco de Macorís, donde asegura no ha habido un solo homicidio desde el inicio del programa, y esto lo atribuye al aumento de agentes policiales dispuestos en ambas localidades. “Eso te dice a ti, Nelson, los recursos que necesita el país para combatir la criminalidad. Se necesitan más y mejores policías en las calles”, afirma. “Actualmente, de los miembros de la Policía, hay menos de 18 mil que están combatiendo el crimen cuando la Policía tiene 36 mil miembros. Nosotros tenemos que duplicar la cantidad de policías que hay en la verdadera lucha contra la criminalidad”, agrega.

“Es bueno que la gente sepa que uno de los aspectos fundamentales de por qué ha funcionado (el plan), que no ha habido un solo homicidio desde que empezó ni en Cristo Rey ni en San Francisco de Macorís, es porque hemos duplicado la cantidad de policías en cada lugar” destaca el gobernante.

Hasta el momento, los resultados obtenidos son “excelentes”, a juicio del mandatario, quien además resaltó la integración de las instituciones gubernamentales en la implementación del plan que será extendido a sectores capitalinos como La Pulla, La Zurza y el ensanche La Fe.

Indicó que la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana prioriza las demarcaciones con un nivel crítico de criminalidad. “La seguridad ciudadana no solo es represión, no solo tiene que ver con las acciones de la Policía, tiene que ver con la prevención, en crearles oportunidades a muchos de esos jóvenes especialmente a los denominados nini, que ni trabajan ni estudian”, sostuvo.

Abinader está consciente de que en el pasado existieron planes de seguridad ciudadana que no surtieron el efecto esperado en la población. En ese sentido, aseguró que los frutos de esta estrategia podrán apreciarse a partir de los dos años del anuncio de la misma.

Una Policia que no llega a 2.0 en tema de tecnología

“Tú ves que a algunas empresas les llaman 2.0 y a otras 3.0. La policía es menos que 2.0, porque no tiene sistema de informática”, software que según dijo se trabaja para su pronta implementación. El presidente habla de tareas que no son complejas, pero que entiende en estos tiempos son necesarias como interconectar las dotaciones policiales y que la ciudadanía pueda contar con una aplicación en su celular para realizar sus denuncias. Las acciones que entiende necesitan ser priorizadas la resume en la tecnificación del cuerpo del orden y en tener policías mejores pagados y entrenados. El tercer factor es lograr una mayor integración con la justicia, “para que cuando lleven a los criminales que captura en diversas acciones, no lo suelte la justicia”.