Circe Almánzar dice país tiene espacio para solicitar más préstamos

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almanzár, dijo este jueves que el país cuenta aún con una clasificación de deuda baja, por lo que tiene espacio para solicitar más préstamos.

“Nosotros tenemos una clasificación de riesgo bastante baja, tenemos una posibilidad de endeudarnos más, pero ya los niveles de endeudamiento respecto al PIB y el porcentaje del pago de intereses con respecto al presupuesto están llegando a unos niveles que nos están restando muchos recursos para otorgar servicios a la población”. expresó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Sostuvo que el sector empresarial debe de apoyar al Gobierno a la hora de discutir el tema de los impuestos, el cual se dará en cualquier momento.

Indicó además, que para esto se deben crear mecanismos para reducir los problemas de la calidad del gasto, informalidad, evasión y la corrupción.

“Si el gobierno nos llama a una discusión ahora, no sería adecuado para un sector de la sociedad que tenga responsabilidad social no acudir al llamado. Esto no quiere decir la aplicación de impuestos de inmediato”, expresó.

Precisó que no está en desacuerdo con la aplicación en este momento con la aplicación de los impuestos, calificando el hecho como contraproducente.

“El gobierno puede mirar para otro lado y decir yo no voy a poner impuesto pero si lo hace así, estaríamos creando una crisis a mediano plazo.

Almánzar manifestó que si las autoridades siguen aplicando impuestos complementarios se distorsionara el aparato fiscal.

“Un pacto fiscal no necesariamente tiene que hacer una reforma tributaria inmediatamente, sino que puedes empezar unas discusiones y programar acciones a largo plazo. Un pacto de va creando la ruta para ver hacia dónde podemos obtener mayor sostenibilidad”, indicó.