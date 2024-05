“Gobierno quiere dejar un legado a la RD con las reformas”

En medio de las expectativas por las reformas que el Gobierno haría en los próximos cuatro años en las áreas fiscal, laboral y social, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, asegura que cada una de ellas serán trabajadas con las diferentes fuerzas de la nación, a partir de la voluntad que se tiene para hacer las transformaciones que requiere el país.



Tras dejar claro que desde ya se cuenta con la experiencia del diálogo por las trece reformas que se discutieron en el seno del Consejo Económico y Social (CES) en estos primeros cuatro años de gestión, el funcionario señala que en esta nueva oportunidad, en la que se buscan realizar “reformas estructurales”, se incluirá no solamente a la oposición política, sino también a los sectores sociales y económicos.



“El camino del diálogo para las reformas debe ser con todos los sectores. Por lo menos sectorialmente deberá hacerse para recibir todos los insumos, todas las opiniones y entonces avanzar. Lo que sí debe ser un balance entre escuchar los comentarios, debatir, pero no pasarnos cuatro años en discusiones”, apunta

Dicho esto, agrega de inmediato: “Se va a ir convocando a sectores e inclusive, está el mismo mecanismo del CES para lo propio, pues definitivamente todo está dentro del esquema. Pero lo que sí quiero reiterar es que se darán las discusiones, se harán las revisiones, pero claramente, no podemos pasarnos cuatro años discutiendo y debatiendo”.



Al participar en la entrevista especial de elCaribe-CDN, el ministro de la Presidencia compartió la visión que se tiene para el nuevo período de Gobierno que comienza el próximo 16 de agosto. En ese sentido, sostiene que la estrategia es dejar “un legado para la República Dominicana” con las reformas.



Para lograr esto, indica, no se debe gobernar simplemente en los elementos coyunturales, sino enfocarse también en legados estructurales para que el país pueda continuar por el sendero del crecimiento y pueda avanzar más allá de los aspectos circunstanciales.



“Siempre hemos dicho que para gobernar hay que trabajar la coyuntura, el mediano y el largo plazo. Entonces, en ese sentido, los próximos cuatro años deben ir fortaleciendo esa variante. Debemos seguir trabajando en los temas coyunturales pero para eso, también, tenemos que dejar legados estructurales para que la República Dominicana pueda continuar por el sendero del crecimiento más allá de las coyunturas. La idea debe ser que la República Dominicana pueda mantener un crecimiento que le permita duplicar el tamaño de su economía en los próximos doce años y esto implica acelerar el ritmo de crecimiento”, precisa.





Leyes pendientes y orden de prioridad



A propósito de que al concluir las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo el partido de Gobierno acumuló el mayor poder en el Legislativo en años, al ministro Joel Santos se le preguntó sobre los proyectos prioritarios que tiene el Ejecutivo para ser discutidos en el Congreso Nacional.



Sobre este aspecto en particular, el funcionario indicó que actualmente se está trabajando en la agenda legislativa que tendría que atender reformas estructurales como la fiscal, pero sin dejar a un lado la competitividad en cuyo aspecto entra el Código de Trabajo, la Seguridad Social y la ley de sociedades.



“Estamos claros que la reforma fiscal es un tema sumamente importante, pero si hablamos de fiscalidad, si hablamos de competitividad, inmediatamente hay que mencionar el Código de Trabajo, la reforma de la Seguridad Social para mencionarte tres o dos que, definitivamente, juegan un rol alineado con lo que es la integralidad fiscal porque el tema fiscal no es un tema puramente recaudatorio”, puntualizó durante la entrevista conducida por Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, directores de elCaribe y CDN, respectivamente; el jefe de apertura de elCaribe, Héctor Marte y los panelistas de Despierta con CDN, Katherine Hernández y Federico Jovine.





Decididos a seguir mejorando la seguridad



Cada lunes, el ministro de la Presidencia forma parte de las reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana y es quien comparte las estadísticas y las acciones ante los medios de comunicación.

Convencido del trabajo que hasta el momento se ha hecho en esta área, Joel Santos afirma que el Gobierno, junto a todas las instituciones de seguridad y del orden, está decidido en “seguir mejorando la seguridad ciudadana” y por ello, las cifras actuales lo están mostrando.



Sostuvo que la carrera por la transformación policial y mejora de la seguridad ciudadana no es de un año, sino que es una batalla larga, donde se verán mejoras como hasta pero que “nunca termina”.



“No es hacer un gran esfuerzo para después abandonarlo porque esto es muy volátil. Pero, en ese sentido, estamos decididos a seguir mejorando la seguridad ciudadana y las cifras nos lo están mostrando. Tenemos como objetivo terminar el año de manera acumulada con una tasa de homicidios en un dígito y ya esta semana, estamos en 10.0, es decir, ya vamos camino a de manera acumulada en el año bajar por debajo de dos dígitos”, explica.



Agenda Digital-Carpeta Ciudadana



Entre los aspectos a poner más énfasis durante lo que resta de esta gestión de Gobierno y en los próximos cuatro años es lo relacionado a la Agenda Digital que trabaja el Ministerio de la Presidencia.



Durante la entrevista, Joel Santos se hizo acompañar del viceministro José David Montilla, de Agenda Digital, quien compartió que en 90 días se lanzará la iniciativa “Carpeta Ciudadana”, que es una aplicación para los teléfonos móviles en la que los ciudadanos podrán disponer de documentos de identidad o registros como la cédula, la licencia, seguros, títulos educativos, contratos con las Ede, sin previa solicitud a una institución. En una primera etapa se iniciaría con unas diez entidades de la administración pública.



Igualmente, mencionó que en esta Carpeta Ciudadana estaría también, aunque a futuro, el Expediente Único de Salud, que contendría además del historial clínico, datos de laboratorio, farmacia, entre otros.

“Estos son los proyectos que permiten que el ciudadano entienda que la transformación digital, como política pública, al final les beneficia”, explicó el viceministro Montilla.





En su condición de presidente del Gabinete de Transporte, Joel Santos informó que en lo que resta de año y por los próximos cuatro años se ejecutará una serie de proyectos que solucionarán de manera integral la situación en este sector con los sistemas colectivos.



Entre ellos mencionó la adición de tres nuevos corredores de autobuses en la avenida Independencia; otro en Santiago, que va desde la Autopista Duarte hasta la entrada del aeropuerto y otro pequeño en la provincia de Santo Domingo. También una transformación en la OMSA con autobuses eléctricos. Con el Metro, apuestan al aumento de la capacidad de la línea 1, la línea 2 y la línea a través de la 2C que va desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. De igual forma, con la conclusión del Teleférico en su línea tres con la línea 1 y 2 y el de Santiago, que ya fueron inaugurados.



También se tiene en carpeta el inicio de construcción del Tren Metropolitano de Santo Domingo que va desde el Centro Olímpico hasta la Charles de Gaulle en una primera etapa y la segunda, desde la Charles de Gaulle hasta el Aeropuerto Internacional Las Américas. Igualmente, otra fase de este por toda la 27 de Febrero hacia el oeste, para llegar hasta la Plaza de la Bandera y desde allí por toda prolongación 27 de Febrero hasta la Autopista Duarte. También está el tranvía que viene desde Haina por toda la avenida Independencia y sube por la Churchill, más el tren de San Cristóbal.



Proyectos de vivienda y titulación

Al referirse a los proyectos de vivienda que ejecuta el Gobierno actualmente, el ministro de la Presidencia precisó que estos se dividen en tres programas específicos. Uno de ellos es el del Ministerio de Viviendas y Edificaciones que solamente este año ha levantado cerca de siete mil.



Otro es el de Dominicana Reconstruye que a la fecha registra 51 mil viviendas y, por último, Familia Feliz que es el que ejecuta el Ministerio de la Presidencia. Sobre este último, comunicó este año se han terminado más de 2,900 viviendas y que en este año se entregarán otras 9,000.



“Siguen llegando proyectos y significa que podemos mantener ese ritmo de 10,000 anual a partir del próximo gobierno”, dijo.



Sobre los proyectos de titulación en diferentes comunidades, Santos informó que se han entregado en esta gestión 93 mil certificados y que, de acuerdo con los planes, en estos cuatro años serán 200 mil más.