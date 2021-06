Los delitos de extorción han aumentado en últimos cinco años en el país

El titular de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Iván Vladimir Féliz Vargas, informó que los delitos de extorción realizados a través de internet, han incrementado en los últimos cinco años con el uso masivo de las redes sociales.

Feliz hizo un llamado a la población a que denuncien los delitos de alta tecnología e indico que en el pais no hay una cultura de denunciar estos casos.

“A veces la gente no denuncia porque hay una cultura de no denunciar en República Dominicana, pero también por la complejidad del tema; no siempre va a ser efectivo porque hay forma de enmascarar tu IP, de esconderla”, indicó.

Resaltó que la Procuraduría General de la República y las distintas fiscalías establecidas en todo el país disponen de los mecanismos para investigar las denuncias sobre estos casos ilícitos, en coordinación con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional.

Los delitos tecnológicos pueden ser denunciados a del Dicat, así como de las 35 fiscalías a nivel nacional o a utilizar la Línea Vida de ayuda 1(809) 200-1202 o el correo electrónico lí[email protected]

Féliz Vargas índico que el aumento de estos delitos electrónicos se debe a que que los delincuentes consideran es fácil realizar fraudes, extorsión y delitos de alta tecnología a través de dispositivos, ya que por esa vía pueden enmascarar su identidad y también su número de teléfono.

“Es tan fácil como eso, crear un perfil de Facebook, una joven con una foto muy bonita, te manda una invitación, luego esta persona te manda un video que tiene pre hecho para motivarte sexualmente, te pide también que te presentes y que le mandes uno donde se vea tu cara; entonces pasan a un tema que se llama extorsión”, indicó.

El representante del Ministerio Público explicó que con la pandemia y el uso de los dispositivos electrónicos para la docencia se hace cada vez más fácil crear una cuenta de perfil en una de las plataformas más usadas.

Citó entre los delitos electrónicos que se registran con más frecuencia en República Dominicana el jaqueo, acceso ilícito, clonación de tarjetas y el robo de identidad, así como la difamación e injuria a través de las redes sociales y las plataformas digitales.