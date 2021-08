Mariotti afirma salud y educación están peor en el gobierno del PRM

La dirigencia del PLD afirma que los indicadores de salud han empeorado y que fracasó el año escolar a distancia

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, emitió fuertes críticas al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al calificar de fracaso el pasado año escolar y asegurar que hubo descuido en la vigilancia epidemiológica de la pandemia de la covid-19. Calificó de criminal que las pruebas PCR no se suministren de manera gratuita a la población, como ocurrió en la gestión de su partido.

“Les dan seguro gratis a los turistas y a los dominicanos, golpeados por la pandemia y la carestía, les cobran las PCR; así son los hospitales, no hay insulina; y en las Farmacias del Pueblo se pueden comprobar las deficiencias y todos los índices se han disparado, la muerte materna, la muerte infantil, todo”, criticó.

Mariotti, quien participó junto al Rafael Sánchez Cárdenas y Melanio Paredes en el almuerzo semanal de elCaribe y CDN, agregó que el Programa de Medicamentos de Alto Costo ha retrocedido. “Los pacientes tienen los tratamientos detenidos, recesados, y en eso Danilo nunca se retrasó y al contrario se aumentaba y era religioso”, resaltó. Mariotti calificó como un gran fracaso el año escolar. “La brecha que se abrió posiblemente nos tome recuperarla de cinco a ocho años, esa deserción escolar, a los profesores de Intec les dijeron que no, que no pueden ir al concurso, no es criticar por criticar, hay elementos de sobra para criticar”, expresó.

De su lado, el exministro de Salud, Sánchez Cárdenas, sostuvo que el anuncio del gobierno de aplicar una tercera dosis de vacuna a la población es un fallo de políticas públicas y aconsejó a las autoridades mejorar el enfoque sobre la pandemia porque, según dijo, se han concentrado solo en la vacunación.

Criticó que las autoridades descarten que en el país circule la variante delta en base a una muestra que se tomó en el pasado mes de mayo. “Yo creo que dar por sentado que estamos bajo control es un sin sentido, tenemos que mantenernos activos porque no es solo la nueva variante, es que tenemos una población vulnerable muy grande y en una condición de esa naturaleza, por ejemplo, la preocupación de Estados Unidos es que solo tiene el 49% de la población con dos dosis y se han multiplicado los casos”, subrayó.

“La variante delta tiene una capacidad de contagio que un positivo puede generar entre cuatro, seis u ocho y las otras, dos, tres hasta cuatro, lo que significa que tiene un potencial multiplicador verdaderamente alto, sin embargo, en sentido general lo que vemos es que las vacunas bajan la hospitalización, la gravedad de las afecciones, y por tanto, la forma de reducir la tasa de contagios es vacunando al 80% ó al 90% de la población”, consideró.

En ese sentido, sostuvo que los estudios muestran que quienes están vacunados con Sinovac, la vacuna reputada con protección inferior a Pfizer y Moderna, han bajado la hospitalización.

“Lo que sí se ve en todos los casos, no importa cuál vacuna se use, es que se da la reinfección en aquellos que tienen dos vacunas, por tanto, en todos los casos vamos a tener la posibilidad de reinfección”, advirtió. Sobre sus cuestionamientos al anuncio de las autoridades de poner una tercera dosis de la vacuna cuando no se ha avanzado suficiente en inocular a la población con las dos dosis y sin evidencia científica suficiente, dijo que una cosa es un paciente particular y otra la política poblacional para la vacunación.

“Una cosa es el manejo clínico de los casos que tiene todos los indicadores de ese paciente, que puede estar inmunodeprimido, opte por poner una tercera dosis para elevar los anticuerpos y, otra cosa, la línea de política pública poblacional, masiva; observen que no es casual que Estados Unidos no es patrocinador de la tercera dosis y en Israel que hubo un pequeño brote, hizo una excepción para los mayores de 60 años y que no tengan elementos crónicos”, apunto.

Agregó que en el país se dejó a la libre elección de la ciudadanía que se suministre o no una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19. “Hemos llegado al punto que hasta líderes políticos y del área de salud han dicho: yo me pongo la cuarta, la quinta, la sexta, las que haya que ponerse, para mí esas chabacanerías son inaceptables desde el punto de vista de una medicina moderna que se basa en evidencias”, subrayó.

Critica promuevan todos estudiantes

Paredes, ex ministro de Educación, calificó como una irresponsabilidad del gobierno que se promueva a los estudiantes sin que se haya evaluado si tienen las competencias y habilidades básicas para el próximo ciclo escolar.

Sugirió que se implementen acciones para remediar los vacíos de enseñanza que dejó el año escolar a distancia. “Antes que eso hay que evaluar los muchachos porque hay que ver dónde quedó la laguna, luego de eso que el primer y segundo mes del año escolar presencial sea para reforzar, nada de eso se está planteando, lo que dijo ayer el presidente es que ha sido un año escolar exitoso, eso es una irresponsabilidad; todo modelo pedagógico encierra un sistema para evaluarlo y aquí nadie conoce eso”, subrayó.

Paredes criticó al ministro de educación, Roberto Fulcar, por decir que el modelo que implementó el gobierno en el recién concluido año escolar es exportable. “El ministro se contenta con decir que hubo una simplificación del currículo, que se distribuyeron cuadernillos, eso no dice nada, son insumos, usted tiene que medir resultados, qué impacto tuvo el modelo a distancia”, sostuvo. Dijo que su partido está dispuesto a colaborar con sus técnicos para mejorar el modelo.

