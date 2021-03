Mujer teme por su vida, denuncia “político poderoso” la acosa

Santo Domingo.- Una mujer denunció que su vida está en riesgo debido al constante acoso que por años ha sufrido por parte de un político poderoso.

A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, la dama que se identificó como Anny Celeste, de 50 años de edad, vocifera en medio de una plaza comercial que teme correr la misma suerte de la venezolana “que lanzó del noveno piso de Malecón Center” o de la española que fue ultimada a cuchilladas.

La madre de dos hijas aseguró que su vida corre peligro porque sufre persecuciones y que intentarlo matarla apagando el ascensor de la torre donde reside para que se asfixiara.

Dijo que tomó la decisión de hablar en esa plaza debido a que lleva seis años tocando puertas y que por el poder se las han cerrado.

“La persona que me lo está haciendo tiene poder, tiene mucho poder y el poder me ha aplastado para que yo no denuncie el acose del que estoy siendo víctima. Estoy aquí porque alguien tiene que hacer algo, no podemos quedarnos callados ante tanto abuso”, expresó la mujer que dijo ser comunicadora.

Anny Celeste señaló directamente como los responsables del supuesto acoso a los propietarios de una reconocida torre residencial del país, quienes, indica que le han hecho la vida imposible.

Aseguró que es una ciudadana que ha actuado correctamente y que ha denunciado a través de los medios de comunicación “lo que está mal”. Aseguró que ha tenido que vivir un acoso “por unas aberraciones de personas que usan hasta niñas para hacer orgías en oficinas públicas”.