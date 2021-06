Oficial de la Policía murió haciendo honor a la profesión

No estaba de guardia y solo buscaba de comer, pero aun así decidió defender, -como un ciudadano común y en honor a su profesión-, a un comerciante que iba a ser asaltado en su propio negocio, sin saber que en ese momento perdería la vida al recibir dos disparos.

Solo tenía 32 años, estaba casado y el deseo de superación y de hacer el bien formaban parte de su estilo de vida, un modo que practicó hasta el último momento de su existencia.

Esta es la triste historia que narran los familiares del fallecido primer teniente de la Policía Nacional, Jean Carlos Ramírez Carvajal, quien la noche del pasado martes perdió la vida al intentar evitar un asalto a dos jóvenes en el parque Sameji, de la ciudad de Santiago, donde estaba asignado a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Como un joven ejemplar, humilde, sumiso y de sangre fría, fue definido el oficial por su tío Claudio Ramírez, cuando compungido y con gran dolor conversó ayer con los medios de comunicación en la funeraria Gresefu, de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, donde fue expuesto el cuerpo del joven.

“Ese día estaba libre y le dijo a los compañeros que tenía hambre y que iba a salir a cenar. Fueron a un sitio... y parece que fueron a un sitio equivocado. En lo que estaban esperando la orden de la cena, se aparecieron dos sujetos, agarraron al dueño del establecimiento, del negocio y lo tiraron al pavimento y le quitaron dos cadenas y un guillo. Él, al ver la acción, parece que quiso interceder y no mediaron y lo mataron. Lo mataron de una vez”, cuenta Claudio Ramírez.

Pero en medio del relato no dejó de resaltar las cualidades que tanto en el seno familiar como en el laboral exhibía. “Era un hombre ejemplar, serio, que el que lo conoció no se arrepiente de haberlo conocido, un hombre humilde, no porque era mi sobrino, pero él no parecía ni policía. Porque uno tiene que saber cuándo uno tiene una familia que se mueve mucho o no, pero él no, él era un hombre sumiso de sangre fría. Inclusive, se graduó con muchos honores”, agrega su tío.

Respaldo y respeto de todos

Su familia recibió el respaldo y respeto que muchos sentían por Jean Carlos Ramírez Carvajal. Y así se puso de manifiesto en la funeraria Gresefu, donde estuvieron presentes decenas de amigos, compañeros de trabajo y de promoción de la Policía. Lo propio hizo el presidente Luis Abinader y el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, quienes se solidarizaron con los parientes del oficial que prestó servicios al cuerpo del orden por 12 años.

“Este es un riesgo que tienen los hombres y mujeres de la Policía, por eso es que debemos apoyarlos más. En el caso del teniente Carvajal, era una persona de grandes condiciones, lo fue tanto que el hecho en que falleció, él no estaba en servicio, pero vio un hecho delictivo y fue a atenderlo por su vocación de seguridad ciudadana y de servicio al país”, dijo el jefe de Estado al llegar a la funeraria.

“Estamos aquí dándole el pésame tanto a toda la Policía Nacional que tiene tantos héroes que han fallecido de esta manera, y a su familia también, para decirles que el Gobierno estará siempre al lado de estos hombres y mujeres que dedican su vida a la lucha contra la delincuencia como lo ha sido la inmensa mayoría de la Policía Nacional”, manifestó Abinader.

Abinader acudió al velatorio del fallecido policía, tras recorrer varios centros de vacunación en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este, en el inicio de la jornada masiva para controlar el rebrote de la covid-19.

Director de la PN dice se perdió un gran oficial

El director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, reconoció ayer que esa institución perdió a un gran oficial que dio ejemplo de lo que significa el trabajo del Policía.

“La institución está de luto, un gran oficial, un ejemplo de lo que significa el trabajo del policía, el sacrificio. Nuestro oficial Carvajal dio la vida protegiendo a los demás, a particulares que ni siquiera conocía. Eso es lo que queremos que la sociedad entienda, cual es el nivel de riesgo que tiene la institución. Día a día cientos de hombre y mujeres están dando el todo por el todo por nuestra sociedad, acompañando a la comunidad, protegiendo sus vidas”, expresó luego de dar el pésame a los familiares en la funeraria. El alto mando policial dijo que la uniformada debe continuar asumiendo el rol que la Constitución les manda y que la muerte lamentable de Jean Carlos Ramírez Carvajal fortalecerá la institución para continuar con la misión de salvar vidas, de acompañar a las personas y seguir dando todo por el todo.

“Nosotros seguimos firmes en las calles, día a día, en base a la vocación de ser policía. Históricamente la institución ha dado muchas vidas a la sociedad y continuaremos firmes en contra del delito y a favor de las personas”, enfatizó.