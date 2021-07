Bautas Rojas dice selección del miembros del TSE no fue producto de un acuerdo

AL cuestionarle del por qué no fueron reelegidos los anteriores jueces del Tribunal Superior Electoral, el dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Bautista Roja Gómez, aseguró este jueves que no hubo ningún acuerdo entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para no escoger a los jueces órgano comicial.

“Sencillamente fue la participación ellos se propusieron y no sacaron los votos suficientes. Pero acuerdo no lo hubo. Yo me retire en la última entrevista y no vi jamás a los miembro del CNM hasta anoche”, dijo durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

El funcionario precisó que para él en las evaluaciones existían 23 personas que podían pertenecer al tribunal, incluyendo a los anteriores magistrados.

Rojas Gómez calificó como transparente el proceso de selección de los jueces del TSE.

“La jornada fue bastante transparente y el producto fue lo mejor con ciertas observaciones de la equidad de género”, indicó durante una entrevista

Destacó que el electo presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo es un juez de larga data de carrera con una hoja de servicio limpio e intachable. Al igual que los demás magistrados que conforman el cuerpo del TSE.

El también senador por la provincia Hermanas Mirabal sostuvo que el tribunal elegido llena de confianza al sistema de partido del país.Aspira que haya independencia en el organismo, que no haya agrupamiento ni actuaciones en contra de un partido político.

“Yo lo que aspiro a que las decisiones que se tomen no tenga perjuicios, que haya agrupamiento ni que se actué en contra de ningún partido político fuera el que fuera”.

Llamó además a la Junta Central Electoral y a los nuevos miembros a apertura un canal más efectivo con mayor coordinación para resolver los problemas del registro civil.

Escogencia de los jueces TSE

El presidente Luis Abinader señaló ayer que la escogencia de los cinco jueces y los cinco suplentes del TSE por los próximos cuatro años, conllevó varios días de entrevistas.

Indicó que de los miembros titulares, tres fueron aprobados por todos los miembros del CNM, uno obtuvo siete votos y otro con seis votos.

En tanto que los suplentes fueron aprobados por la totalidad de los miembros.

La juramentación de los nuevos miembros del TSE y sus suplentes será hoy en la tarde, mediante un acto a celebrarse en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió a Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo como juez titular y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), por un periodo de cuatro años.

Los demás miembros del TSE seleccionados por el CNM son Juan Alfredo Biaggi Lama, Rosa Fiordaliza Pérez, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.

Asimismo, el CNM eligió como suplentes a Juan Cuevas, Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, Juan Manuel Garrido Campillo, Lourdes Teresa Salazar Rodríguez y Francisco Eugenio Cabrera Matos, respectivamente.