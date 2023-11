María Fals es una historiadora del Arte de origen cubano, que vino a la República Dominicana en 1994. Como vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte (ADHA), busca junto a un grupo de colegas desarrollar una labor que destaque el rol de los historiadores del arte a nivel nacional e internacional. “Historia del Arte pertenece a las ciencias sociales y busca lo que se llama el episteme, el significado, lo objetivo, métodos científicos y contar una historia del arte sin sesgo, donde se trate de ser siempre en el campo de la subjetividad lo más objetivo posible con base en evidencias”, resaltó Fals Fors, que además se desempeña como profesora de la UASD y en el colegio San Michael School, entre otras instituciones de estudios superiores.

Historiadora, crítica de Arte, gestora cultural… ¿Qué relación guardan estas carreras?

Historia del Arte pertenece a las Ciencias Sociales, busca lo que se llama el episteme, el significado, lo objetivo, métodos científicos y contar una historia del arte sin cejos donde se trate de ser siempre en el campo de la subjetividad lo más objetivo posible con base en evidencias. El crítico de arte parte de algo que se llama doxa, que es la opinión, lo que uno cree sobre algo, que es también muy válido, pero da un campo mayor a la subjetividad, a la parte interpretativa. El crítico de arte simplemente analiza una obra y dice lo que percibe de ella, su valoración….



¿Cómo ve el panorama de la crítica de arte en nuestro país?

Es un proceso muy difícil. Aquí tenemos grandes iniciadores como Marianne de Tolentino, Myrna Guerrero, Amable López Meléndez, entre otros, pero es un momento que tiene que ver con cambios de tipo generacional. Se están insertando nuevos estudiantes de Historia y Crítica de Arte que tienen que abrirse campo en este mundo tan complejo. Antes la crítica se ejercía a través de la prensa escrita e impresa, pero ahora el mundo digital nos está abarcando, queramos o no tenemos que hacer el tránsito y hacia eso vamos. Los que no estábamos tan acostumbrados a esos medios tenemos que buscar el espacio para hacerlo, porque el público nuevo es básicamente digital. El crítico de arte, el artista, el gestor cultural se tiene que salir del amplio campo de los museos, de instituciones a puertas cerradas para volcarse al pueblo. Tiene que haber bienales marginales como las que hacía Silvano Lora, tiene que educarse al pueblo artísticamente, porque es una forma de desarrollo humano. Qué bueno lo que hace el Ministerio de Educación con el bachillerato en Modalidad en Arte. El que se dedica al arte no tiene tiempo para actividades delincuenciales, porque tiene un mundo mucho más rico y espiritual.



¿Qué opinión tiene sobre la investigación en historia del arte en RD?

Está en proceso de construcción. La Asociación Dominicana de Historiadores de Arte (ADHA) está promoviendo esas investigaciones, tenemos una en curso sobre el surrealismo en la República Dominicana. También desde la UASD, las escuelas de Críticas, Historias del Arte y otras a través de las tesis de grado, de postgrado y maestría en Artes Visuales promueve esa investigación artística, pero siempre digo que la Historia del Arte en el país está en proceso de construcción. Qué va en contra de todo eso: el pluriempleo o el exceso de trabajo, la falta de tiempo, a veces el poco patrocinio, pero sí, el historiador del arte siempre saca un poquito de tiempo para esas investigaciones que pudieran ser muchos más si hubiera más apoyo a nivel general. En países por supuesto más ricos financian todo eso, pero se están dando pasos importantes ahora, aunque no son todos los necesarios, porque no están las condiciones creadas, pero sí, se está haciendo.



¿En qué situación se encuentra la gestión cultural en RD?

Somos muchas las personas que nos dedicamos a la gestión cultural, a veces no es paga, ya que no es problema de dinero, sino de conciencia social. Digo que es una misión de vida que se proyecta hacia el futuro y lo que cada cual considera que puede ser bueno y justo para la sociedad. La gestión cultural es una vocación y muchos en el país la tienen, pero necesitamos más espacios, más conciencia del público, del Estado, que éste se dé cuenta que hay que promover a los artistas que den un espacio a lo nacional, a lo dominicano, a lo trascendente… En medio de la pandemia vimos como los artistas estaban en situación económica precaria y nos dedicamos hacer exposiciones virtuales para ayudarlos a promover su obra, ya que no podíamos salir a la calle.



¿Un proyecto del que se siente orgullosa?

El trabajo que se hace a través de la Fundación Nacional de Niños por las Artes (Funanar) y la Universidad a Distancia de Madrid con el apoyo de Inafocam y del Ministerio de Educación con relación a una maestría en Arte y Educación Intrapersonal a maestras y maestros de Educación Artísticas de zonas alejadas, deprimidas, de pocos recursos que hacen una labor maravillosa. El trabajo que hace Ana Núñez al frente de Funanar y en este caso yo como coordinadora de uno de los grupos, felicito a las que están haciendo su graduación, ya que este tipo de trabajo es el que hay que hacer, porque esas personas ya tienen una formación más sólida para lograr ese desarrollo humano a través de la educación artística de sus estudiantes en sus respectivos espacios de trabajo.



¿Cuáles son los proyectos que contempla la ADHA en la actualidad?

Estamos ofertando cursos y diplomados, a través de la ayuda de la PUCMM. Nuestro objetivo fundamental es reivindicar ese rol del arte, promover la profesionalidad en el ejercicio de su actividad y crear un tejido transdisciplinario diferente a profesionales que estén vinculados a áreas relacionadas con la historia del arte o afines. Dentro de la directiva actual está María Elena Ditrén, presidenta y yo como vicepresidenta junto a Nadia Lugo, secretaria; Flérida González tesorera; y Elvia Ojeda, Keyla Francisco y Evelyn Lima como vocales, estamos trabajando en la Segunda Jornada de Historiadores del Arte a desarrollarse el sábado 18 de noviembre de este año 2023, en la que trabajaremos el tema de la educación y la historia del arte y las experiencias y perspectivas sobre esto. Está dedicada a Yanet Miller y contará con varios invitados tanto nacionales como internacionales. La inscripción es de 400 pesos estudiantes y 500 el público general. l

