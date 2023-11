Durante muchos años, Gladys Carpio fue maestra de música de diferentes academias y colegios, pero durante sus horas libres daba clases particulares en los hogares de los alumnos. Considera que estudiar música da muchísimos beneficios a los bebés, a los niños y a los adultos, porque estimula el cerebro, el razonamiento y la resolución de problemas. Además, mejora la memoria, la atención y la concentración, porque ayuda a desarrollar el lenguaje y la comunicación. “Estudiar música también mejora el ritmo, el equilibrio, la creatividad y favorece la socialización, entre otros beneficios”, explicó Gladys Carpio en entrevista con elCaribe, y afirmó que el estudio de la música se puede comenzar desde el vientre materno, “pues desde ahí se estimula al bebé, “luego, cuando una madre le canta a su niño ya le está dando sus primeras lecciones de música”.

¿Cómo surge la idea de crear el Hogar Musical Bella Vista?

Durante muchos años fui maestra de música de diferentes academias y colegios, pero durante mis horas libres daba clases particulares yendo a los hogares de los alumnos. Un día una alumna quiso hacer la clase en mi casa en vez de la suya, y así lo hacíamos. Luego, su madre me pidió que le diera clases a la hermanita de la niña a la misma hora, y para eso hice que una de mis compañeras pianistas fuera a darle clases, ya que yo trabajaba con mi alumna. Ya que mi compañera estaba ahí, quise buscarle más alumnos para que no fuera solo por una niña, entonces mi papá y yo hicimos volantes, salimos a entregarlos en zonas de niños, y no bien habíamos regresado a la casa cuando empezamos a recibir llamadas. Mi mamá era quien las recibia, sin saber que responder porque no esperábamos que fuera tan rápido. Vivíamos en una casa muy grande, mi papá me hacía aulas según se fueran necesitando, mientras yo buscaba más profesores. Mi mamá aún recibe a los clientes y lleva los cobros y pagos, entonces convertimos la casa en una escuela de música. Por eso la llamamos Hogar Musical Bella Vista. Actualmente, nos mudamos a un local que organizamos con mucho amor.



¿Qué diferencia la escuela de un profesor particular?

Como escuela, desde la Dirección se supervisa el programa de clases y libros a utilizar, de forma que los profesores trabajen con una guía, no improvisada.



¿Se necesitan conocimientos previos para inscribirse en la escuela?

Esta es una escuela de primera enseñanza de la música, trabajamos desde el inicio musical de los alumnos, hasta que los llevamos a un nivel musical en que los enviamos a continuar sus estudios a una institución de estudio superior.



¿Cuánto dura el programa de estudios y cuál es el enfoque de enseñanza?

Nuestras clases son individuales, o sea que durante la hora solamente trabajamos con un alumno por aula. Por ese motivo la velocidad de avance es personal. Pero regularmente el alumno promedio completa todos los niveles en unos 10 años, donde aprende a tocar el instrumento y a leer música. Una vez un alumno sabe leer música para un instrumento, se le facilita aprender cualquier otro, porque la música se lee igual para todos los instrumentos. Cuando sabe toda la parte teórica y de lectura, solo necesitará la práctica física con ese otro instrumento musical. Es difícil que el instrumento que un alumno elija aprender de niño, sea el mismo que le guste cuando sea un adulto, por eso no es importante qué instrumento aprenda, sino que aprenda uno cualquiera, para que cuando sea mayor practique el que le guste.



¿Qué tipo de instrumentos pueden aprender los alumnos?

En el Hogar Musical Bella Vista enseñamos piano, violín, flauta, canto, guitarra, batería, bajo, lectura musical, práctica coral, y para los más pequeños ofrecemos estimulación musical.



¿Qué oportunidades de carrera existen para los que se gradúan?

Aprender a tocar un instrumento es el inicio para muchas carreras de música clásica y popular. Nuestros alumnos pueden, siendo este listado no limitativo estudiar composición, dirección, pedagogía musical, ingeniería en sonido, ser instrumentistas o cantantes de agrupos.



¿Es necesario tener un instrumento propio o la escuela se los facilita?

Nuestra escuela tiene los instrumentos y materiales necesarios para las clases. Los alumnos pueden iniciar sus estudios sin tener el instrumento, pero es importante que cuando tengan un tiempo de clases y se enamoren de su instrumento, tengan el suyo propio, de manera que puedan practicar en la casa. La práctica diaria es la que asegura un buen nivel de ejecución musical.



Cuáles los logros más significativos del hogar de música?

Al concluir el programa de nuestra escuela muchos alumnos continuan sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional de Música de nuestro país y otros utilizan lo aprendido como plataforma para conseguir becas e ingresar a universidades fuera del país. Pero yo personalmente me siento feliz de que los alumnos simplemente disfruten de tocar, aunque dediquen su vida laboral a otras carreras.



¿Cuál es la edad mínima para comenzar a estudiar música y cuáles son los beneficios?

Se puede iniciar desde el vientre materno. Desde ahí se estimula al bebé, luego cuando una madre le canta al niño ya le está dando sus primeras lecciones de música. Siendo bebé puede ingresar a nuestras clases de estimulación musical, donde se le desarrolla principalmente el ritmo, la afinación y el lenguaje. Esta clase se imparte hasta los 4 años, para luego iniciar las clases de instrumento musical, de coro y de lectura musical. Estudiar música le da muchísimos beneficios a los bebés, a los niños y a los adultos, que estimula el cerebro, el razonamiento y la resolución de problemas. Mejora la memoria, la atención y la concentración, además de que ayuda a desarrollar el lenguaje y la comunicación. Otro de los beneficios es que mejora el ritmo, el equilibrio, la coordinación, la creatividad y la imaginación. Favorece la socialización, ayuda a establecer rutinas, y contribuye a la autoestima, entre otros beneficios.



¿Qué proyectos tiene el Hogar Musical a corto, mediano y largo plazo?

Nuestro proyecto de vida siempre ha sido que más niños, adolescentes y adultos se beneficien de poder disfrutar de la música. Por eso en un futuro queremos estar más cerca de más personas, tener academias en los pueblos y en sectores de la capital que no tengan una escuela de música cerca.

