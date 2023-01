Santo Domingo (EFE).- La dominicana Andreína Martínez expresó su «orgullo» y «honor» tras su participación en el concurso Miss Universo el sábado pasado, donde resultó segunda finalista, y aseguró que «vienen por ahí muchas sorpresas» en torno a ella.

Andreína fue recibida en el Aeropuerto de Las Américas, cercano a Santo Domingo, por decenas de personas a ritmo de merengue típico, flores y globos, y quienes la aclamaron como la «verdadera ganadora» del certamen celebrado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

«No me esperaba este cariñoso recibimiento, me siento feliz con lo que hice (en el concurso), me siento bendecida porque logramos representar al país con orgullo y honor (…) vamos a seguir adelante», dijo la psicóloga, de 25 años, poco antes de bailar durante varios minutos y ondear una bandera dominicana.