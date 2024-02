Samaná. National Geographic ha anunciado su selección ‘Best of the World 2024’, una guía anual que congrega las experiencias de viaje más emocionantes, significativas y exclusivas para 2024, en la que Cayo Levantado Resort se ha posicionado como uno de los mejores destinos de bienestar del mundo.



La guía de destinos ‘Best of the World 2024’ ha sido investigada y elaborada por los equipos editoriales de National Geographic a nivel internacional, que atienden a millones de lectores a través de sus revistas y sitios web de todo el mundo. Se trata de una comunidad global de editores, escritores, fotógrafos y exploradores que encontraron los lugares y experiencias más recientes, mejores y más innovadoras a nivel global, con el objetivo de ofrecer a los viajeros las mejores opciones para relajarse.



El listado contempla hoteles, restaurantes o retiros de bienestar, cada uno de los establecimientos seleccionados son una puerta de entrada a un destino, ayudando a los viajeros a explorar la cultura, la historia, el paisaje o la vida local de una forma más profunda y enriquecedora.



Esta edición cuenta con mucho más que un listado de destinos a los que se recomienda viajar, sino que se incluye un catálogo completo de recomendaciones sobre las actividades que se podrán realizar en cada destino.



“Este año queríamos dar a los viajeros más ideas que nunca para poner en marcha su planificación de viajes para 2024. Hemos ampliado nuestras listas para incluir hoteles, restaurantes o retiros de bienestar como Cayo Levantado Resort, así como lugares culturales para los que creemos que merece la pena coger un avión”, aseguró Courteney Monroe, presidenta de National Geographic Content.



También añadió que: “National Geographic es sinónimo de lo mejor en viajes, aventura y exploración, nuestros editores están compartiendo toda la amplitud de sus conocimientos a través de una variedad de categorías para nuestros fans de todo el mundo.