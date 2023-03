Manny Cruz presenta “Dominicano de corazón” este sábado 4 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche

Manny Cruz arriba este sábado al Palacio de los Deportes, en el más exigente de los retos de su carrera artística hasta el momento. A partir de ahora todo será un antes y un después. Se trata también del merengue. La dignidad musical de un género que merece el respaldo de todos, en un mundo que sucumbe en la indecencia y el mal gusto. Así respondió a elCaribe.

Manny: este momento es crucial en tu vida. ¿Consideras que es un riesgo o un reto llenar el Palacio de los Deportes?

Creo que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera. Muchas cosas con las que soñé durante muchos años se están haciendo realidad y ha sido producto de mucho sacrificio y esfuerzo, pero sobre todo, de mucho amor… Amor a lo que me apasiona, a mi país, a mi gente, pero también de parte de mi familia, amigos y equipo que me han apoyado y ayudado a materializar estos logros. Considero un reto inmenso el ir al Palacio de los Deportes donde, hace 14 años acompañé a Maridalia Hernández, siendo parte de su coro, y me visualicé presentándome ahí. Es un gran paso en mi carrera y vamos con todo porque es un logro para nosotros, pero también es un regalo para quienes me han apoyado a estar aquí y con Dios, celebraremos nuestro merengue juntos y, por qué no, el llenar por primera vez este gran escenario.



¿Te has preparado física y espiritualmente para este show? ¿De qué manera?

Detrás de cada presentación hay un proceso de preparación. Espiritualmente siempre me preparo para salir al mundo cada día, dar gracias a Dios es lo primero y lo último que hago, pues sin él nada sería posible y es, además, quien nos mantiene con los pies sobre la tierra. En cuanto a lo físico, desde hace varios meses vengo haciendo ejercicios en circuito, una hora diaria para desarrollar aún más la resistencia en el escenario, debido a que este show durará más de dos horas y para bailar y cantar hay que estar lo más preparado posible.



¿Ya está listo todo? ¿Qué detalles te inquietan más?

Soy del tipo de personas que les gusta mirar cada detalle. Queremos que el público se lleve la mejor experiencia, que disfrute todo tanto como hemos disfrutado del proceso de crear este espectáculo y de llevarlo a escena. Estamos listos para entregarles todo lo que hemos estado haciendo para ustedes y que celebremos juntos, nuestro género y nuestro país.



¿Cómo van las ventas?

Estamos sumamente contentos con la respuesta del público desde el día uno. Al momento de esta entrevista, las boletas de front stage, vip y platea están agotadas, y las gradas y special guest se estaban agotando.



¿Además de tu hermano Daniel qué otra sorpresa me puedes soltar?

¡Wao! Je, je., je. Será una noche muy muy especial con muchas sorpresas, no solo de artistas invitados, sino de producción y del show mismo. Pero si te puedo decir que Fernando Villalona y Eddy Herrera también estarán con nosotros. Tendremos otros artistas presentes, internacionales y locales, y también la participación de cuatro jóvenes talentos en la apertura del concierto, como son Jerek Music, Ryan Milo, Jameson Ramírez y Miguel Delgado, para que sirva de plataforma y apoyo a sus proyectos musicales en el merengue y que mi comunidad de seguidores puedan conocerlos a cada uno.



¿Después del Palacio de los Deportes, cuál es el próximo reto?

Seguir haciendo música, cantándole a mi país, mi género y a mi gente. Vienen varias colaboraciones con artistas del país y también internacionales. Estoy trabajando en un disco nuevo que sale en el primer semestre de este año; seguiré con la gira de colegios con mi cuento infantil “Santo Domingo”, también llevaré el espectáculo “Dominicano de Corazón” a otros escenarios. Entre otras cosas que más adelante les compartiré, Dios mediante.