La 66 edición de los Grammy Awards tiene lugar este domingo 4 de febrero.

La gala es organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

El evento tiene lugar en el Crypto.com Arena Los Ángeles.

Oficialmente, el evento arranca en punto de las 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. ET.

La gala cuenta con una alfombra roja previa al gran evento, misma que tendrá una duración aproximada de dos horas.

Comenzó a las 3:00 p.m. PT / 6:00 p.m. ET.

Grammy Awards: Taylor Swift es nominada a seis estatuillas por “Anti-Hero” y “Midnights” (Fuente externa)

La gran apuesta es si Taylor Swift superaría a Stevie Wonder y Frank Sinatra, al obtener el título de Álbum del año. Sería la cuarta vez en su carrera, lo que marcaría un hito en la historia de la gala.

DÓNDE VERLOS

La entrega será transmitida en Latinoamérica a través de la cadenas TNT y TNT series. En Estados Unidos se podrá ver mediante CBS Televisión.

La plataforma de streaming HBO Max también emitirá el evento en tiempo real, almacenando la grabación en su catálogo durante dos semanas.

Otros servicios de pago que realizarán cobertura son Sling, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV.

Los premios

La entrega de premios diferidos comenzó ya. Mientras que por otro lado tiene lugar la alfombra roja.

Aquí la lista:

Mejor álbum de rap: Kilmer Mike por Michael

Grammy Award for Best African Music Performance: Water, por Tyla

Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop: SZA, Phoebe Bridgers, por Host in the Machine

Mejor Video Musical: I’m Only Sleeping, de The Beatles, Jonathan Clyde, Em Cooper

Mejor Interpretación Musical Global: Zakir Hussain, Béla Fleck, Edgar Meyer, por Pashto

Mejor Álbum de World Music: Shakti, por This moment

Grammy Award for Best Pop Dance Recording: Kylie Minogue, Lostboy, Guy Massey, por Padam Padam

Mejor Álbum de Rock: Paramor, por This is Why

Mejor Interpretación de Metal: Metallica, por 72 Seassons

Mejor Canción de Rock: Phoebe Bridgers, Julien Baker, Lucy Dakus, por Not Stroung Enough

Mejor Canción Rap: Ice Spice, Nicky Minaj, Aqua, por Barbie World

Mejor Canción Escrita para una Película, Televisión u Otro Medio Visual: Billie Eilish, Finneas O’Connell por What Was I Made For?

Mejor Álbum de R&B: Victoria Monét, por Jaguar II

Mejor Actuación de Rock: boygenius por Not Stroung Enough

Mejor Interpretación de Rap: Future, André 3000, Kilmer Mike, etc, por Scientists & Engenieers

Mejor Álbum de Dance/Electrónica: Fred Again, por Actual Life 3(January 1-september 9, 2022)

Mejor Video Musical de Formato Largo: David Bowie, Brett Morgen, por Monago Daydream

Compositor del Año, No Clásico: Theron Thomas, por Pretty Girls Walk, Told Ya, You and I…

Mejor Álbum con Sonido Envolvente: Alicia Keys, George Massenburg, Mikel Romanowski, por The Diary of Alicia Keys

Mejor Álbum de Teatro Musical: Christian Borie, Mark Shaiman, J. Harrison Ghee, por Some Like It Hot

Mejor Arreglo para Álbum, No Clásica: Victoria Monét Colin Leonard, Neal Pogue, por Jaguar II

Mejor Canción Country: Chris Stapleton, Dan Wilson, por White Horse

Mejor Álbum de Gospel: Tye Tribbett, por All Things New (Live in Orlando)

Mejor Colaboración de Rap/Cantada: Lil Durk, J. Cole por All My Life

Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual: Ludwig Göransson, por Oppenheimer

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos: Stephen Barton, Gordy Haab, por Stars War: Jedi (original video game soundtrack)

Mejor Interpretación R&B Tradicional: P.J. Morton y Susan Carol, por Good morning

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: Lecrae, Tasha Cobbs Leonard, por Your Power

Mejor Álbum de Americana: Jason Isbell and the 400 Unit por Weathervanes

Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional: Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta, por Siembra 45 aniversario (En vivo)

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Larkin Poe por Blue Harmony

Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano: Peso Pluma por Génesis

Mejor Interpretación de Música Alternativa: Paramor, por This is Why

Mejor Canción American Roots: Jason Isbell por Cast Iron Skillet

Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Chris Stapleton por White Horse

Actuación de Americana: Brandi Carlile, Brandy Clark por Dear Insecurity

Mejor Presentación en Caja o Edición Especial Limitada: Jedi Heiden y John Heiden por For the Birds: The Birdson Project Vol I-V

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: Laufey Lín Jónsdóttir, por Bewitched

Mejor Interpretación Raíces Americanas: Allison Russell, por Eve Was Black

Mejor Grabación Remezclada, No Clásica: Wet Leg por Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Mejor Álbum de Poesía Hablada: J. Ivy, por The Light Inside

Mejor Álbum de Blues Tradicional: Bobby Rush, por All My LOve For You

Álbum de Raíces Góspel: Echoes of the South, por The Blind Boys of Alabama

Mejor Actuación Gospel/Canción: Kirk Franklin por All Things

Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo Latino: Natalia Lafourcade por De todas las flores / y Juanes por Vida cotidiana

Mejor Nota de un Álbum: Deanie Parker, Robert Gordon, por Writen in their Soul (The Stax Songwriters Demos)

Mejor Artista Nuevo:

Canción del Año:

Mejor Grabación del Año:

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista:

Mejor Álbum de Pop Vocal:

Mejor Álbum de Música Alternativa:

Grammy Award for Best Alternative Jazz Album:

Mejor Productor del Año, No Clásica:

Mejor Álbum de Reggae:

Mejor Grabación Dance:

Mejor Álbum de Música Country:

Mejor Canción R&B:

Mejor Álbum de Jazz Latino:

Mejor Álbum de Jazz Vocal:

Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea:

Mejor Álbum de Jazz Instrumental:

Mejor Compilación para un Medio Visual:

Mejor Álbum de Folk:

Mejor Diseño de Embalaje:

Mejor Álbum Hablado:

Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea:

Mejor Interpretación de Música Country Dúo/Banda:

Mejor Grabación de Ópera:

Mejor Álbum Jazz Conjunto:

Mejor Álbum de Comedia:

Mejor Interpretación de Orquesta:

Mejor Álbum de Pop Instrumental:

Mejor Álbum de New Age:

Mejor Compendio Musical Clásico:

Mejor Solista Vocal Clásico:

Álbum del Año: