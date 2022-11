Detrás del nombre Ramón Luis Ayala, hay un hombre, un “Big Boss”, un “Leggendaddy”, un “Jefe”, “Cangri” o cualquier otro poderoso apodo que le quieran aplicar a quien pasó de ser un cantante a convertirse un movimiento y la noche de este sábado volvió a hacer historia en un adiós desde el Estadio Olímpico.

Daddy Yankee ofreció una noche llena de sandungueo, perreo, clásicos, gasolina, pero sobretodo mucha gratitud, al público dominicano por el apoyo que le han dado en el trayecto que lo convirtió en una leyenda y por decir presente en la especial noche de su “Última vuelta tour” en República Dominicana, con el que pone un punto y aparte a su carrera.

La fiesta la abrió Dj Legend, quien se encargó de encender el ambiente antes de recibir al protagonista, con una mezcla que combinó discos actuales con los clásicos de reggfeton, logrando calentar los motores para recibir al Cangri.

Un reloj marco las 9:50, las luces en el escenario se apagaron y una cuenta regresiva de 5:00 minutos en las pantallas prendió las alertas en el público. El estadio se iluminó con los flashes de los celulares, listos para grabar el primer instante de la despedida del Big Boss.

Cuando faltaba un solo minuto el público desde los extremos empezó a gritar ansiosamente y al minuto 00:00, un bajo vibrante puso a temblar los corazones de los presentes y un avión en la pantalla aterrizó al “Jefe” con el instrumental de de esa canción en el fondo, mientras un Daddy Yankee digital empezó a cantar “El abusador del abusador”.

Un equipo de bailarinas vestidas de azafatas bailaban con el. Eso pasó de ser digital a en vivo, incluyendo a la tripulación.

“RD nos fuimos”, fueron las primeras palabras del piloto Daddy Yankee, quien entró al escenario vistiendo una brillante chaqueta dorada e interpretando “Remix”.

Poco tiempo pasó para que inicie el perreo, puso a todo el mundo a darle hasta abajo con “Problema”, canción con la que cerró el repertorio de su más reciente álbum “Legend Daddy”.

Se fue a “Barrio fino en directo” del 2005, y dio un orden al dj. “¡Dj, Rómpelo!”, y empezó a soñar instrumental del clásico “Rompe”.

A nivel de escenografía, las imágenes reflejaron durante toda la noche la evolución de Daddy Yankee y elementos que representan al artista, caseríos de su país natal, más las portadas y los nombres los de sus 7 álbumes de estudio.

En su primera conversación con RD, Daddy Yankee ya advertía que sería una noche llena de clásicos y rumba. “Buenas noches República Dominicana los saluda su hermano de siempre, Daddy Yankee, muchas gracias por estar aquí, ustedes saben que este es mi último show en esta tierra, en mi tierra hermana, muchas gracias por venir a este gran recuerdo ‘La última vuelta’, y vamos a cantar todos esos clásicos y los nuevos clásicos y vamos a rumbear toda la noche”.



Musa de rd

Por la cercanía y el parecido que guardan las islas de RD y PR, tanto artistas dominicanos se han inspirado en géneros boricuas, como viceversa. Daddy Yankee no es la excepción y así lo reconoció en tarima.



Cómo no hay merengue ni bachata sin RD, tampoco hay mambo, y antes de interpretar “Lo qué pasó, pasó”, el artista agradeció al país por servirle de musa en este y otros discos más que se convirtieron en clásicos.

“Este tema nació en el corazón de aquí, tantos temas que yo tengo gracias a República Dominicana. Qué musa ustedes me dan, no saben la musa que me dan para crear música, increíble. Este tema es uno de los grandes himnos de la música, gracias a la inspiración que ustedes me dan y quiero que lo canten conmigo esta noche, bien prendió, es más, ustedes son el artista y yo el fanático, canten conmigo este tema, vamos a recordarlo por siempre hasta la luna”.

Siguió el “Rumbatón” cantando ese disco y volvió a relucir la dominicanidad. “Dame mambo, dame bachata, dame to”, dijo y dejó caer “Ella me levantó”. En ese momento una de las bailarinas se destacó por llevar la bandera dominicana al rededor de su cuello.

La despedida del Big Boss por República Dominicana fue una rumba que puso a sanduguear al publico por poco más de dos horas, con un completo repertorio que no discriminó ningún clásico. Dandole al público la oportunidad de viajar a sus épocas pasadas de perreo, entre colaboraciones y temas individuales, Daddy Yankee recorrió desde “Seguroski” del 2005, por “Tú príncipe”, “Yo voy”, “No me dejes solo”, “Mayor que yo”, “Machucando”, “Hasta abajo”, “Yamilette”, “Somos de calle” y una de sus favoritas, según revelo en el concierto, “Llamado de emergencia” del 2008.

De las más recientes interpretó las más virales, entre ellas, “Sal y perrea”, “X última vez”, “La Santa”, “Baila, baila, baila”, “Shake it”, “Que tire pa lante”, “Dura”, “China” “Soleltera Remix, “Agua” y la canción que puso al mundo a cantar en español en 2017, “Despacito”, con Luis Fonsi.

No podía bajar de tarima sin hacer su icónico helicóptero y parabrisas. Dijo “quiero ver una sabana de estrellas y una constelación, quiero ver los celulares en el público”. Eso fue una orden, prendieron las linternas y de lado a lado se movían miles de luces.

Invitados

Casi todos sus invitados pasearon por el escenario de manera virtual, excepto por dos locales. El primero en subir fue Omega El Fuerte, con quién interpretó la versión en mambo de “Que tengo que hacer”. Luego lo acompañó El Alfa para cantar junto él “Bombón” y público se fue abajo. Se felicitaron mutuamente por el éxito de ambos y luego interpretaron un segundo tema juntos, “Pam”.

Los demás features se cantaron con los artistas de forma virtual, “Ozuna”, “Sech”, “Bad Bunny”, “Raw Alejandro” y “Mike Towers, fueron algunos de ellos.

Gratitud

“No quiero terminar el show sin darle las gracias a todas las personas que han sido parte de mi trayectoria”, introdujo antes de despedirse y recordando todo el apoyo que ha recibido desde incluso aquella vez que se presentó en Agua Splash.

“Ustedes me han venido apoyando desde que soy un chamaquito, desde que soy un niño, hasta el sol de hoy, generación tras generación, casi cuatro décadas, dándole a la música y un país que ha estado conmigo desde el día uno, se llama República Dominicana. Saben que esta es la despedida a este servidor y para mi significa muchísimo que cada uno de los que están aquí, que son esos fanáticos fieles gracias por estar en esos momentos conmigo, gracias por creer en mi, y quiero que sepan que si ustedes me quieren, yo los amo con mi vida, familia…Tengo tantas emociones no le ms puedo mentir, esto es una montaña rusa porque me acuerdo desde venir a Agua Splash, muchas gracias, eso vale muchísimo”.

Para su última interpretación habló de la revolución que tuvo ese tema. “Esta canción fue la que hizo que el reggaeton se fuera mundial, esta canción cambió el juego para siempre, se fue viral sin redes sociales. Es la canción infinita de la música, la canción histórica, está siempre sube la adrenalina, si tiene problema con su carro, me puede llamar que le llenamo el tanque” y cerró con con la música que empezó todo “La Gasolina”.

Daddy Yankee apoya al país a través de una fundación desde hace 10 años

En el concierto, Daddy Yankee también reveló que lleva 10 años trabajando con una fundación en el país de manera discreta y también a ellos, les envío un mensaje.

“A mi gente de la fundación les llegue el mensaje, gracias a la fundación que tenemos aquí gracias por el apoyo que me brindan a todos esos niños siempre voy a estar con ustedes, llevamos 10 años trabajando en el país tranquilo en silencio pero siempre aportando a la comunidad y así seguiré sirviendo porque mi llamado es de servir a este hermoso país”.