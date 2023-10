Actor describe a Dios como un promiscuo que tuvo intimidad con el Diablo

El actor y comediante Bowen Yang, estrella del programa Saturday Night Live de NBC, describió su interpretación de Dios como un «homosexual dominante» en su nueva película, además de asegurar que tuvo relaciones sexuales con Lucifer.

En entrevista con Indiewire para promover la comedia «Dicks: The Musical«, Yang dijo que encarnó a Dios como una «femme dominante» gay y que Lucifer es «definitivamente un pasivo».

En un momento de la entrevista, Indiewire le preguntó a Yang si pensaba que Dios y el Diablo habían tenido sexo y, de ser así, quién estaba arriba.

«Absolutamente, han jodido, y creo que Dios estaba arriba», dijo.

Incluso afirmó que Dios usa apps de citas para encuentros polígamos, pero le gusta «engañar» a la gente diciendo que necesita dos sumisos.

Las explosivas declaraciones del actor abiertamente homosexual en tono de broma desatan polémica en redes. Muchos consideran una representación irrespetuosa y blasfema.

