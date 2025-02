Más de una dedicatoria a favor del colectivo LGBTQI+ a cuya era a puesto fin Trump

En la gala 67 de los Grammy Awards fueron entregados 94 gramófonos, en una ceremonia que duró ocho horas. La gala se realizó en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

La Academia de las Artes y las Ciencias de la Grabación dedicó la premiación a las víctimas de los incendios ocurridos en enero, que han dejado una huella visible en los sectores más pudientes de los alrededores de la ciudad. Por esta razón se realizó una recaudación de fondos durante la transmisión en vivo.

Más de un agradecimiento de los artistas, entre ellos Alicia Keys, Lady Gaga y Shakira, dedicados veladamente a protestar las medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, uno sobre el colectivo LGBTQI+ y otro sobre los migrantes ilegales.

Alicia Keys, al recibir el Premio Dr. Dre por el Impacto Global, criticó la decisión de Trump de cerrar los programas de diversidad del gobierno federal. “Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces. Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista, y eso cambia las reglas del juego. La DEI no es una amenaza, es un regalo”, expresó, abrigada por los aplausos.

Lady Gaga decidió alzar su voz por la comunidad trans. “Ustedes no son invisibles, merecen amor y la comunidad queer merece ser alentada. La música es amor”, expresó.

Al recibir el gramófono a Mejor álbum latino tropical por “Las mujeres ya no lloran”, Shakira envió un mensaje a los latinos de EE.UU. en medio de la ola de deportaciones del gobierno de Donald Trump. “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf”, expresó quien recibió el premio al mejor álbum latino tropical por “Lasa mujeres ya no lloran”.

Y hablando de premios, al fin Beyoncé ganó Grammy (tras cuatro nominaciones en diferentes años) al mejor álbum del año por su producción Cowboy Carter, que festeja las influencias que ha ejercido la cultura afroamericana en el género country. Se trata de la fémina con más estatuillas en la historia: 35 gramófonos y 99 nominaciones, que hablan de una de las trayectorias más resplandecientes y exitosas de todos los tiempos. “Espero que podamos seguir adelante, abriendo puertas”, expresó al agradecer el premio.

La otra persona probablemente más relevante de la jornada fue Kendrick Lamar, quien ganó las otras dos categorías más importantes: canción y grabación del año por Not like us.



En las presentaciones musicales se presentaron nuevas estrellas que probablemente sean protagonistas de la próxima década. Chapell Roan, quien ganó el premio a artista revelación, fue uno de ellos, así como Sabrina Carpenter y Charlie XCX.

Por el escenario también pasaron Benson Boone, Stevie Wonder, Teddy Swims y Raye, y un homenaje en memoria del productor de Thriller, Quincy Jones.

Los presentadores de los ganadores fueron personalidades como como Anthony Kiedis y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Cardi B, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo, Queen Latifah, SZA, Taylor Swift, Victoria Monét y Will Smith.Y la gran sorpresa fue cuando Diana Ross entregó el premio a “Mejor Canción” a Kendrick Lamar.

Taylor Swift entregó el gramófono por mejor álbum country (Fuente externa)





LISTA DE GANADORES



Álbum del año: COWBOY CARTER — Beyoncé

Grabación del año: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Canción del año: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: Alligator Bites Never Heal — Doechii

Mejor álbum de pop vocal: Short n’ Sweet — Sabrina Carpenter

Mejor álbum de country: Cowboy Carter — Beyoncé

Mejor artista nuevo: Chappell Roan

Mejor álbum de pop latino: Las Mujeres Ya No Lloran — Shakira

Mejor dúo o performance grupal: “Die With A Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor performance solitario de pop: “Espresso”, Sabrina Carpenter

Mejor grabación de Dance o electrónica:“Neverender”, Justice & Tame Impala

Mejor grabación de pop dance: “Von Dutch”, Charli XCX

Mejor Álbum Dance/Electrónica: “Brat”, Charli XCX

Mejor remix: “Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)”

Mejor performance estilo americana: “American Dreaming” — Sierra Ferrell

Mejor canción con raíces americanas: “American Dreaming” — Sierra Ferrell y Melody Walker, autoras (Sierra Ferrell)

Mejor álbum de música de estilo americana: Trail Of Flowers — Sierra Ferrell

Mejor álbum bluegrass: Live Vol. 1 — Billy Strings

Mejor álbum de folk: Woodland — Gillian Welch & David Rawlings

Mejor álbum de raíces regionales: Kuini — Kalani Pe’a

Mejor performance/ canción de gospel: “One Hallelujah” — Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton ft. Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr; G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard & Naomi Raine, compositores.

Mejor performance/ canción de música cristiana contemporánea: “That’s My King” — CeCe Winans

Mejor álbum de gospel: More Than This — CeCe Winans

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Heart Of A Human — DOE

Mejor álbum de gospel de raíces: Church — Cory Henry

Mejor performance de country en solitario: “It Takes A Woman” — Chris Stapleton

Mejor performance de country en dueto: “Il Most Wanted” — Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Mejor canción country: “The Architect” — Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, compositores (Kacey Musgraves)

Mejor performance de raíces de estilo americana: “Lighthouse” — Sierra Ferrell

Mejor álbum tradicional de blues: Swingin’ Live at The Church in Tulsa — The Taj Mahal Sextet

Mejor álbum contemporáneo de blues: Mileage — Ruthie Foster

Mejor álbum de música urbana: Las letras ya no importan — Residente

Mejor álbum de rock latino o música alternativa: ¿Quién trae las cornetas? — Rawayana

Mejor álbum de música tropical: Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) — Tony Succar, Mimy Succar

Mejor performance de R&B: “Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

Mejor performance tradicional de R&B: “That’s You” — Lucky Daye

Mejor canción R&B: “Saturn” — Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, compositores (SZA)

Mejor álbum progresivo de R&B: Hubo embate entre So Glad to Know You — Avery*Sunshine / Why Lawd? — NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Mejor álbum de R&B: 11:11 (Deluxe) — Chris Brown

Mejor performance de rap: “Not Like Us” — Kendrick Lamar

Mejor performance de rap melódico: “3″ — Rapsody Featuring Erykah Badu

Mejor canción de rap: “Not Like Us” — Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

Mejor video musical: “Not Like Us” — Kendrick Lamar

Mejor película musical: “American Symphony” — Jon Batiste

Mejor álbum vocal tradicional de pop: Visions — Norah Jones

Mejor álbum de música para niños: Brillo, Brillo! — Lucky Diaz And The Family Jam Band

Mejor álbum de comedia: The Dreamer — Dave Chappelle

Mejor álbum de narración, storytelling o audiolibro: Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration — Jimmy Carter

Mejor empaque: BRAT — Brent David Freaney & Imogene Strauss, art directors (Charli xcx)

Mejor box o empaque de edición limitada: Mind Games — Simon Hilton & Sean Ono Lennon, art directors (John Lennon)

Mejor arreglo instrumental o acapella: “Bridge Over Troubled Water” — Jacob Collier, Tori Kelly & John Legend, arrangers (Jacob Collier Featuring John Legend & Tori Kelly)

Mejores notas de álbum: Centennial — Ricky Riccardi, album notes writer (King Oliver’s Creole Jazz Band & Various Artists)

Mejor álbum histórico: Centennial — Meagan Hennessey & Richard Martin, compilation producers; Richard Martin, mastering engineer (King Oliver’s Creole Jazz Band And Various Artists)

Productor del año, no clásico: Daniel Nigro

Mejor performance de rock: “Now and Then” — The Beatles

Mejor performance de metal: “Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” — Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Mejor canción de rock: “Broken Man” — Annie Clark, songwriter (St. Vincent)

Mejor álbum de rock: Hackney Diamonds — The Rolling Stones

Mejor performance de rock alternativo: “Flea” — St. Vincent

Mejor álbum de rock alternativo: All Born Screaming — St. Vincent

Mejor compilación de soundtrack de una película: Maestro: Music By Leonard Bernstein — Bradley Cooper & Yannick Nézet-Séguin, artists; Bradley Cooper, Yannick Nézet-Séguin & Jason Ruder, compilation producers; Steven Gizicki, music supervisor

Mejor ingeniería de sonido de álbum no clásico: i/o — Tchad Blake, Oli Jacobs, Katie May, Dom Shaw & Mark “Spike” Stent, engineers; Matt Colton, mastering engineer (Peter Gabriel)

Mejor performance de jazz: “Twinkle Twinkle Little Me” — Samara Joy Featuring Sullivan Fortner

Mejor álbum vocal de jazz: A Joyful Holiday — Samara Joy

Mejor álbum de jazz latino: Cubop Lives! — Zaccai Curtis, Luques Curtis, Willie Martinez, Camilo Molina & Reinaldo de Jesus

Mejor álbum alternativo de jazz: No More Water: The Gospel Of James Baldwin — Meshell Ndegeocello

Mejor world music performance: “Bemba Colorá” — Sheila E. Featuring Gloria Estefan & Mimy Succar

Mejor grabación de ópera: “Saariaho: Adriana Mater” — Esa-Pekka Salonen, conductor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producer (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)

Mejor álbum de musical de teatro: Hell’s Kitchen — Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis & Maleah Joi Moon, principal vocalists; Adam Blackstone, Alicia Keys & Tom Kitt, producers (Alicia Keys, composer & lyricist) (Original Broadway Cast)