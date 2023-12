.Bad Bunny y Kendall Jenner se separan tras una fugaz relación

Bad Bunny y Kendall Jenner se separaron después de menos de un año de relación. La información la dio a conocer una fuente a la revista People.

La pareja comenzó a relacionarse en febrero de este año. Aunque el creador de éxitos como Titi Me Preguntó y Yo perreo sola siempre ha sido muy reservado con su vida personal, lo cierto es que ambos se dejaron ver juntos durante los últimos meses conviviendo como una pareja.

La última vez que se les vio juntos a Bad Bunny y Kendall Jenner fue en la fiesta posterior de Saturday Night Live en octubre. En ese momento Bad Bunny fue presentador e invitado musical en el programa. La fuente no reveló a People el motivo de la ruptura ni mayores detalles al respecto.

Bad Bunny y Kendall Jenner No han estado juntos desde hace tiempo

El portal TMZ, famoso por sus exclusivas de celebridades, aseguró que la información presentada por People “tiene mucho sentido”. De acuerdo con TMZ, Bad Bunny y Kendall Jenner no han sido vistos juntos desde hace varias semanas. De hecho, el portal señala que Jenner viajó a Aspen y no había señales de Bad Bunny por ningún lado.

“Ayer denunciamos esto, y ya hacía tiempo que debíamos haberlo hecho: KJ y BB no habían sido vistos ni fotografiados juntos en muchísimo tiempo… y el viaje de Kendall a Aspen no hizo más que resaltar eso. Fue vista visitando la ciudad con amigos durante los últimos días… y sí, parecía terriblemente soltera, ya que no había señales de Bunny por ningún lado, algo que no ha sucedido desde hace más de un mes. De hecho, el tipo también ha estado desaparecido en Los Ángeles durante un minuto”, dijo TMZ.

¿Cómo se conocieron Bad Bunny y Kendall Jenner?

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, y la supermodelo Kendall Jenner generaron los primeros rumores de romance en febrero de este año cuando fueron vistos uniéndose a Hailey Bieber. y Justin Bieber en una cita doble.

Luego de eso, la pareja fue vista montando a caballo juntos, asistiendo a eventos y cenas tratando de pasar bajo perfil. Luego se formalizaron un poco más su relación al aparecer juntos en la alfombra roja de la Semana de la Moda de Milán.

Incluso protagonizaron juntos una campaña para Gucci pero ninguno de los dos habló públicamente de su relación ni hicieron alarde de la misma. De hecho, en otubre Bad Bunny dijo en una entrevista para Vanity Fair que no quería “aclarar nada” de su vida privada.

Sin embargo, reveló que hay alguien en su vida para quien ha tratado de mejorar su inglés .

“Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas”, dijo Bad Bunny. “Con uno de ellos, antes no podía hablar con ella”.