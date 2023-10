Película de DiCaprio y De Niro que puede ganar un Óscar ya está en RD

Nadie duda del talento que tienen Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, respaldado por un extenso historial de películas y producciones. Pero ahora, con la nueva película de Martin Scorsese, los actores podrían asegurarse un puesto en la próxima entrega de los Óscares con esta producción que se vaticina como una de las mejores del año 2023.

Se trata de Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), que se estrena este 19 de octubre en las salas de cine de República Dominicana. La película basa su trama en la difícil y violenta época del siglo XX, en donde los nativos americanos se veían constantemente amenazados por la ambición y la codicia de los ricos estadounidenses blancos, quienes no dudan en hacer cualquier cosa para expulsarlos o incluso eliminarlos para quedarse con sus ricas tierras llenas de petróleo.

La producción cuenta con la participación de un elenco bastante interesante. No solo cuenta con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, sino que también podremos ver a Brendan Fraser, que regresa a la actividad dentro de la industria cinematográfica de Hollywood con gran apoyo de sus fanáticos.

Las primeras críticas de Los Asesinos de la Luna coinciden que la película «tiene todas las de ganar en los próximos Óscares». Principalmente, concuerdan en que todo el reparto está profundamente adentrado en sus roles. Destacan particularmente la actuación de la actriz Lily Gladstone, quien es de origen nativo americano e interpretará al interés romántico de Leonardo DiCaprio.

¿De qué va «Los asesinos de la luna», la nueva película de DiCaprio y De Niro?

Basada en el elogiado bestseller de David Grann, Los asesinos de la luna se ambienta en la década de 1920 en Oklahoma. Cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el Reino del terror.

En medio de esta historia se produce el improbable romance entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone). Está dirigida por el ganador del Óscar Martin Scorsese a partir de un guion de Eric Roth y Martin Scorsese basado en el libro superventas de David Grann.

La película se estrenará este 19 de octubre en las siguientes salas de cine de República Dominicana y es uno de esos filmes que no puedes perderte, y que definitivamente son mejores de ver en la pantalla grande.