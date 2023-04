Email it

Bailarín dominicano

De acuerdo a Ariesky Castro, la danza tiene el gran beneficio de poder realizar en él cualquier actividad multidisciplinaria. Y es que este baile, según explica ofrece amplios beneficios, entre ellos la buena postura, el trabajo correcto de la musculatura y el control del mismo cuerpo, “pero hablando a nivel artístico y personal nos ayuda en la formación en sí”.

A través del baile Ariesky aprendió a expresar sus sentimientos, pues siente que la formación que recibió en la escuela de baile le ayudó no solo a trabajar la formación técnica y artística, sino los valores humanos como la responsabilidad, puntualidad, respeto, igualdad, compañerismo, entre muchos otros. “Realmente los beneficios de la danza son muchos”, manifestó el bailarín dominicano.

¿Cómo fueron tus inicios en la carrera de bailarín?

Mis inicios en la danza fueron de arduo trabajo y miedos. Como todo joven que comienza a estudiar baile a la edad de 13 años, tenía sueños y metas que cumplir, pues soñaba con hacer lo que me gustaba y deseaba que sea la danza. El no tener apoyo emocional y económico de mis familiares fue algo frustrante, el entender que estás sólo en tu camino y que de alguna manera u otra debes seguir y luchar por lo que anhelas no mermó mi amor por el baile, ni mucho menos mis deseos de llegar a ser un gran bailarín.

Ariesky expresa que «la danza me hace ser diferente y feliz, ya que tiene el poder de curarlo todo».

¿Cuál fue tu primer trabajo, qué sentiste al momento de salir a escena?

Recuerdo como hoy que ese día en el que subí por primera vez al escenario estaba lleno de nervios, pero al mismo tiempo de felicidad de compartir la tarima con artistas dominicanos de gran respeto y trayectoria en la música dominicana. Ese día me llené de orgullo por ser intérprete de la danza y sentir que sí valió la pena el esfuerzo que costó llegar hasta ahí.

¿Quiénes fueron y quienes son hoy en día tus referentes en la danza?

Siempre tendré como referentes a cada uno de mis maestros, por todo lo que me enseñaron en este camino que decidí afrontar, el cual será siempre mi pasión y por lo cual soy lo que soy hoy día.

¿Qué es lo más difícil al momento de subir a un escenario?

Creo que lo más difícil de subir a un escenario es vencer los miedos y que el público responda con alegría y admiración a la puesta en escena. Considero también la responsabilidad que tenemos como artistas e intérpretes, de que el público sienta ese sentimiento, mensaje, sensación o situación que el coreógrafo quiere transmitir con el personaje o interpretación que ejecutamos en ese momento.

Ariesky Castro es maestro de Artes Escénicas en la Dirección de Educación Modalidad en Artes (DEMA)

¿Crees que el mundo de la danza ocupa el lugar que se merece?

La danza como disciplina transformadora de la conducta, en países como el nuestro debería ser fomentada y apoya, ya que es una herramienta que puede y salva jóvenes como me ha salvado a mí. Por eso opino que la danza aún no tiene el lugar que debería tener en la sociedad dominicana.

¿Te consideras un bailarín ecléctico?

Más que ecléctico diría que me considero un bailarín diverso, que prácticamente es lo mismo.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has encontrado en tu carrera?

Para mí la danza es y será siempre un desafío.

¿Qué consideras más importante para llegar a ser un gran bailarín?

La disciplina y la actitud como realices las cosas en la vida, son valores que realzan nuestro desarrollo como persona y nos hace grandes profesionalmente. Considero que esas frases motivadoras que uno recibe al momento de entrar al salón de clases y por supuesto la motivación de los maestros y profesores al momento de impartir sus clases. Cuando nos corrigen cuando algo no está bien colocado en su lugar o cuando al montar la coreografía te exigen más de ti, porque saben del gran potencial que posees.

A través del baile Ariesky Castro aprendió a expresar sus sentimientos

¿Qué es lo que más le gusta de tu profesión?

La danza me hace ser diferente y feliz, ya que tiene el poder de curarlo todo.

¿Además de bailarín, a que otras actividades te dedicas?

En la actualidad soy maestro de Artes Escénicas en la Dirección de Educación Modalidad en Artes (DEMA) y también coordinador de espectáculo del Proyecto Artístico Transitando, el cual promueve el valor de la creación artística y su impacto positivo en la mejora social, la educación, el desarrollo intelectual y económico del país. Además, soy subdirector de la Fundación Activando Cultura, la cual tiene como objetivo promover e incentivar el desarrollo, potencialización y la promoción del arte dominicano a nivel nacional e internacional.

