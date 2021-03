La Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV), ha retomado las acciones contemporáneas, medio por excelencia para propiciar un acercamiento con creadores visuales, críticos y especialistas a fin de dialogar sobre su fin artístico y cultural y los aportes que comprenden sus gestiones a nivel social.

En esta ocasión, se presenta un invitado de lujo, se trata del artista de origen ecuatoriano, radicado en Nueva York, Pablo Caviedes, quien abordó “El valor de la técnica en el proceso artístico”.

El proceso artístico del artista refleja sus vivencias, cambiando y forjándose constantemente con las culturas de los lugares donde ha vivido. Estos incluyen Ecuador, su país natal, Paris, Barcelona y, actualmente, Nueva York.

Se ha ido desarrollando mediante el estudio de conceptos y temas que le conmovieron o intrigaron, tales como la coexistencia del ser humano con la naturaleza. Esto queda patentado en sus series: Entre blanco oscuro y negros claros, Los ungulados, Griots, Silencio, Bridges and Ways, Mannequin, Nómada y, más recientemente, On the Map.

Algunos de sus trabajos abordan temas sociales, tales como: la grave crisis política y económica que llevó al más grande éxodo en la historia del Ecuador, y, también, los complejos orígenes e identidad del pueblo estadounidense producto de la inmigración permanente.

Otros proyectos del artistas sondean temas estrictamente estéticos, como su estudio de colores monocromáticos. Con cada obra, busca provocar una reacción del espectador, sea de reflexión, cuestionamiento, empatía o sensibilidad, con las cuales echar cimientos para una comprensión o perspectiva nueva del tema.

Los medios que usa marcan las influencias de sus experiencias con varias culturas, lo cual ha ampliado sus horizontes y le ha llevado a la adopción de una gama de técnicas. Si bien usa mayormente la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, los objetos de arte y las instalaciones, pero también ha usado arte digital, pintura 3D, y video en dibujo animado para elaborar un lenguaje visual. Estas técnicas le han permitido expresar su filosofía vital.

El encuentro se realizó por la plataforma zoom, contando con el respaldo de los miembros de ADAV y de otras personalidades vinculada al quehacer artístico y cultural que se sintieron atraídos por el tema.