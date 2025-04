Efemérides del 01 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 1 de abril en la historia? El 1 de abril es el 91.º día del año en el calendario gregoriano y el 92.º en los años bisiestos. Quedan 274 días para finalizar el año. Hoy te traemos un recorrido por algunos de los eventos más destacados que ocurrieron un día como hoy 1 de abril.

Efemérides de hoy 1 de abril

¡Bienvenido abril! Abril es el cuarto mes del año juliano y gregoriano y es uno de los cuatro meses que tienen 30 días. Abril era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano antes que el rey Numa Pompilio añadiera a enero y febrero alrededor del 700 a. C. Los antiguos romanos le llamaban Aprilis en latín.

No se conoce exactamente el origen de la palabra abril. Se ha querido relacionar con el verbo aperire (‘abrir’), por la supuesta forma aperilis, asociándolo a que en este mes la primavera abre la tierra, las flores, etc. Ovidio se une a esta idea, pero no hay fundamento etimológico que lo sustente.

De acuerdo con una tradición, la piedra de abril es el diamante, y su flor, la margarita. Abril se inicia el mismo día de la semana que julio todos los años, y que enero en los años bisiestos. Abril termina el mismo día de la semana que diciembre cada año.

1909: En Venezuela, circula la primera edición del diario ‘El Universal’.

LEAD Technologies Inc. V1.01

1924: Adolf Hitler es condenado a 5 años de cárcel por alta traición, al intentar deponer por la fuerza al Gobierno bávaro. Hitler y los camisas pardas irrumpieron en una reunión pública liderada por Kahr en el Bürgerbräukeller, una cervecería a las afueras de Múnich, donde proclamó una revolución y anunció sus intenciones de formar un nuevo gobierno, junto a Ludendorff, quien no estaba enterado del golpe.

Antes de iniciar su «Marcha sobre Berlín», que derrocaría al gobierno nacional, Hitler reclamó la ayuda de Kahr y de las fuerzas militares locales.Este último fingió ayudar a Hitler, pero, gracias a la ingenuidad de Ludendorff, escapó en cuanto pudo y retomó el control regional.

Al amanecer del 9 de noviembre, el Ejército y la policía bávara estaban tomando posiciones contra los golpistas; Ernst Röhm y sus tropas se encontraban rodeados en el Ministerio de Guerra bávaro, y Hitler decidió marchar junto con Ludendorff para liberarlos. El anciano comandante alemán había convencido a Hitler de que los soldados y la policía no dispararían contra él, y que se unirían a su causa. No obstante, la policía no se replegó ante Ludendorff y se inició un tiroteo. Dieciséis miembros del NSDAP murieron durante la refriega, pero Hitler escapó únicamente con un hombro dislocado.

Hitler se escondió en la casa de Ernst Hanfstaengl, y pensó en el suicidio. Fue arrestado dos días después, acusado de alta traición.

1929: nace Milan Kundera, escritor checo, francés. Entre sus obras más destacadas están La insoportable levedad del ser (1984), La inmortalidad (1988), El hombre es mi jardín (1953).

1932: nace Debbie Reynolds (m. 2016), actriz, cantante y bailarina estadounidense, conocida por su participación en películas como Singin’ in the Rain, The Unsikable Molly Brown, Tammy and the Bachelor, How the west was Won, entre muchas otras.

1933: en Alemania y debido a la ideología política racista del III Reich, se produce el «Día del boicot», dirigido contra comerciantes, profesores, estudiantes, abogados y médicos judíos. Esta fue la primera de muchas medidas contra los judíos en la Alemania nazi, que finalmente culminó en la Solución Final u Holocausto. Es considerada la primera acción planeada a nivel nacional en contra de los judíos.

1938: en Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé.

1939: oficialmente concluye la Guerra Civil Española con el parte firmado por el general Francisco Franco, convertido ya en dictador. Este decía así: «Parte Oficial de guerra correspondiente al 1º de Abril de 1939, III Año Triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos militares. LA GUERRA HA TERMINADO. Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco» (sic).

1976: Steve Jobs y Stephen Wozniak fundaron la Apple Computer Company. Apple nació en el garaje de la casa de los padres de Jobs, y llegó a convertirse en una de las empresas de tecnología más grande del mundo. El primer producto que Jobs y Wozniak comercializaron fue Apple I, una de las primeras computadoras personales. Se llegaron a vender alrededor de doscientas, construidas íntegramente a mano.

Poco después, a raíz del éxito de la Apple I, se vieron en la necesidad de encontrar financiación para su producción. El 1 de abril de 1976, gracias a la inversión de 250.000 dólares del empresario Mike Markkula, se firmó el contrato que le dio vida a la Apple Computer Company.

Al año siguiente se lanzó la Apple II, la cual presentaba diversas mejoras respecto de su predecesora y sentaba las bases de lo que serían las futuras computadoras personales. Ese mismo año, la empresa incorporó su reconocido logotipo de la manzana.

Hoy en día, la compañía diseña y produce productos de software y hardware. Entre ellos se encuentran la Macintosh, el Ipod, el Ipad y el Iphone; los sistemas operativos Mac OS X e iOS y el explorador multimedia iTunes.

1979: Se funda en Estados Unidos el primer canal infantil Nickelodeon.

1984: muere Marvin Gaye, músico estadounidense, tras recibir dos disparos en una discusión con su padre.

1997: nace Asa Butterfield, actor inglés conocido por su participación en películas como La invención de Hugo Cabret, El niño con pijama a rayas, El juego de Ender, Ten Thousand Saints, entre otras.

2001: Se celebran en Holanda los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos.

2002: Países Bajos se convierte en el primer y único país en legalizar la eutanasia.

2004: Google anuncia Gmail al público.

2015: fallece Cynthia Powell, primera esposa del beatle John Lennon.