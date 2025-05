Efemérides del 20 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 20 de mayo? El 20 de mayo es el 140.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 225 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 20 de mayo.









Efemérides de hoy 20 de mayo

1498: El explorador portugués Vasco da Gama llega a Calicut, India, convirtiéndose en el primer europeo en llegar a la India por mar del que se tiene registro.

1506: fallece Cristóbal Colón en Valladolid, presumiblemente por un ataque cardíaco derivado de una gota o una artritis padecida durante años.

Aunque algunos historiadores afirman que murió en la más absoluta pobreza, muchos otros indican que no es cierto.

En cambio, Colón habría muerto rico, aunque esa riqueza no era derivada del oro o las especias encontrados en sus viajes, sino más bien de los derechos y privilegios acumulados en sus años de exploración y conquista.

1799: nace Honore De Balzac, novelista francés y principal representante, junto con Flaubert, de la llamada novela realista. Es autor, entre otras obras, de Eugenia Grandet en 1833 y Papá Goriot en 1834.

1873: Levi Strauss y Jacob Davis patentan los primeros jeans azules con remaches de cobre.

1882: Alemania, Austria-Hungría e Italia firman la Triple Alianza.

1902: Tomás Estrada se convierte en el primer presidente de la República de Cuba tras el traspaso de poderes por parte de Estados Unidos que ocupaba la isla desde 1898. Su inexperiencia política y de gobierno así como su pretensión de llevar a cabo una política de austeridad caracterizaron su etapa de gobierno calificada por muchos historiadores como «débil».

1927: despega de Long Island (Nueva York, EE.UU.) el «Espíritu de San Luis» pilotado por el americano Charles Lindbergh a su mando.

33 horas y media después y tras recorrer 5.800 km, aterrizará en París, covirtiéndose en el primer hombre que realiza un vuelo trasatlántico sin escalas.

1930: en Bombay (India) el pacifista Mahatma Gandhi es detenido por la policía colonial inglesa luego de los sucesos de la marcha de la sal. Gandhi pasaría 9 meses detenido.

1932: cinco años después de Lindbergh, Amelia Earhart se convierte en la primera mujer aviadora en atravesar sola el Atlántico.

1940: en Polonia se pone en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz. Situado en Oświęcim, al oeste de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo.

Se calcula que a Auschwitz fueron enviadas y asesinadas cientos de miles de personas, la gran mayoría de ellas judías, aunque también deben contarse a polacos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra y disidentes del régimen.

En la puerta de entrada a uno de los campos que componían el complejo (Auschwitz I) se puede leer el lema en alemán “Arbeit macht frei” (El trabajo libera), con el que las fuerzas de las SS, que estaban a cargo del centro, recibían a los deportados.

Se mantuvo activo desde su apertura hasta el 27 de enero de 1945, momento de la llegada del ejército soviético.

1944: nace Joe Cocker, cantante y músico de rock, blues y soul. Conocido por su voz áspera y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, Cocker centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas.

El repertorio de de Cocker incluía particularmente canciones de The Beatles. Su versión de la canción «With a Little Help from My Friends» alcanzó el número uno en la lista UK Singles Chart en 1968 y fue el tema principal de la serie de televisión The Wonder Years.

Cocker recibió varios premios a lo largo de su trayectoria musical, incluyendo el Grammy a la mejor actuación pop vocal de grupo, así como el Oscar. Obtuvo el Globo de Oro a la mejor canción original por «Up Where We Belong», un dúo con Jennifer Warnes número uno en la lista estadounidense Billboard Hot 100.

El 22 de diciembre de 2014, Cocker falleció a causa de cáncer en Crawford (Colorado), rodeado de su familia.

1946: nace Cherilyn Sarkisian, conocida simplemente como Cher. Cher es una cantante, actriz, y celebridad de televisión estadounidense. Es una de las pocas artistas que ha triunfado en diversas áreas del entretenimiento y, aunque su carrera ha sufrido sonoros altibajos, se ha mantenido vigente por más de cincuenta años.

Su extensa carrera como cantante, sumada con su extravagancia, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo.

Ha ganado los máximos reconocimientos en la industria de la música, el cine y la televisión: posee un Oscar, un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Saltó a la fama en 1960 como parte del dúo Sonny & Cher, popularizado gracias a su estilo y sonido hippie que compitió exitosamente con otras tendencias de la época como la invasión británica y el sonido Motown.

Durante los ochenta, incursionó en Broadway y se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la década, protagonizando películas taquilleras como Silkwood; Las brujas de Eastwick y Hechizo de luna. Por esta última actuación ganó el Oscar a la mejor actriz.

1980: en Quebec (Canadá) se realiza un referéndum para decidir la separación de Canadá. El 60% se opone a la independencia.

1981: nace Iker Casillas, futbolista español, campeón del mundo en el año 2010. Se retiró del fútbol en agosto del 2020.

1990: el telescopio espacial Hubble manda la primera fotografía desde el espacio.

2001: se inicia Wikipedia en español.

2007: el futbolista brasileño Romario marca su gol número 1000 como profesional.

2009: La película de Quentin Tarantino Bastardos sin gloria se estrena en el Festival de Cine de Cannes con un reparto que incluye a Brad Pitt, Michael Fassbender y Diane Kruger.

2012: muere Robin Gibb, cantante británico y cofundador de los Bee Gees.

2013: muere Ray Manzarek, tecladista estadounidense, miebro de la banda The Doors.

2015: en Nueva York, David Letterman presenta su último late show antes de retirarse de la televisión luego de 33 años en ella. El estilo de Letterman es una de las influencias más notorias de los late shows actuales de todo el mundo.

2018: en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, es reelegido presidente. La validez de estas elecciones fueron ampliamente cuestionadas, debido a que el proceso de escrutinio no contó con las garantías de confiabilidad mínimas.

2019: Google deja de dar soporte al sistema Android de Huawei en una escalada de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China.

2020: La OMS informa de la mayor cantidad de casos nuevos en un solo día en todo el mundo: 106.000 de COVID- 19.