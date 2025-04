Efemérides del 23 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 23 de abril? El 23 de abril es el 113.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 252 días para finalizar el año. Hoy te presentamos una lista de sucesos que cumplen aniversario un día como hoy 23 de abril.

Efemérides de hoy 23 de abril

Hoy, por decreto de la UNESCO, se celebra el Se cree que el 23 de abril de 1616, Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega fallecieron. Aunque el consenso respecto a la coincidencia de la fecha no es total, lo que sí es seguro es que estos tres escritores le dieron forma a la literatura universal.

La probable coincidencia en la fecha de la partida de estos grandes de las letras -junto al nacimiento o fallecimiento de otros, como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla-, ha hecho que desde 1995 la UNESCO declarase el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

También se celebra el Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas para concienciar al personal de la Organización, y al mundo en general, acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial.

En 2010, la Organización decidió celebrar su diversidad cultural y multilingüismo a través del establecimiento de los «Días de las lenguas» para sus seis idiomas oficiales.

1563: en El Escorial (Madrid, España) se coloca la primera piedra, de lo que será el Monasterio de San Lorenzo.

1616: fallece en Córdoba (España) el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano peruano reconocido por su aporte a la literatura universal.

1616: en Inglaterra fallece, según el calendario juliano vigente William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Fue autor de conocidas obras de gran éxito como Macbeth, Othello, Hamlet, Romeo y Julieta, entre otras. Por el calendario gregoriano la fecha real es el 3 de mayo de 1616.

1824: el Congreso Federal de Centroamérica abole la esclavitud.

1925: se presenta la primera edición de Don Quijote de la Mancha en sistema Braille, para personas invidentes. El Quijote, es una de las obras cumbre de la literatura española y universal, y el libro más traducido, después de la Biblia. Fue escrito por Miguel De Cervantes.

1928: nace Shirley Temple, actriz estadounidense reconocida por largometrajes como Bright Eyes, Heidi, The Little Princess, Curly Top, The Little Colonel, entre muchas otras.

1936: muere Teresa De La Parra, escritora venezolana. Es considerada una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo, escribió dos novelas que la inmortalizaron en toda América: Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca.

1954: nace Michael Moore, cineasta estadounidense reconocido por su participación en films como Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11, Where to Invade Next, entre muchas otras.

1968: Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos de México.

1976: en España se inaugura el Premio Cervantes (que se entrega en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares).

1984: ocurre el descubrimiento de un virus que puede ser el causante del SIDA. Fue aclamado como un «enorme avance» en la investigación médica para detener su progreso. Se supo que el virus era una variante de un conocido virus canceroso humano llamado HTLV-3.

Asimismo se desarrolló un análisis de sangre, que estuvo disponible en seis meses, para prevenir la tragedia que suponía contraer la enfermedad, a través de transfusiones sanguíneas.

2003: en Pekín (China) se cierran todas las escuelas debido al virus SARS, el cual genera una forma seria de neumonía que en algunas ocasiones puede causar la muerte.

2005: se sube el primer video al sitio web YouTube, llamado Me at the Zoo. El video, de menos de 20 segundos de duración, fue cargado por Jawed Karim, uno de los fundadores del sitio. Esta popular página fue creada en California, Estados Unidos, por los ingenieros Chad Hurley, Jawed Karim y el diseñador Steve Chen, tres antiguos empleados de PayPal.

YouTube fue lanzado oficialmente el 14 de febrero de 2005. En diciembre de ese año, ya recibía diariamente 50 millones de visitas, y en 2006 pasó a convertirse en el décimo sitio web más visitado de Estados Unidos.

No obstante, poco después YouTube comenzó a recibir quejas de compañías discográficas, que sostenían que los videos musicales cargados a la página violaban los derechos de autor.

A pesar de los potenciales problemas legales, el 9 de octubre de 2006 la página fue adquirida por Google. YouTube, comprado por 1,65 mil millones de dólares, fue el “Invento del año” de 2006, según la revista Time.

2007: muere Boris Yeltsin, político y presidente ruso 1991-1999 (n.1931).

2009: en Estados Unidos se lanza al mercado la versión 9.04 (también llamada Jaunty Jackalope), de la popular GNU/Linux Ubuntu.

2009: en México aparece un brote de un nuevo tipo de gripe. Posteriormente aparecería en diferentes países del mundo, y se le conocerá como la gripe A H1N1.

2019: Fallece Juan de Luxemburgo, gran duque entre 1964 y 2000 (n. 1921).