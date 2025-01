Efemérides del 29 de enero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 29 de enero? El 29 de enero es el vigésimo/a noveno día del año en el calendario gregoriano. Quedan 336 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 29 de enero

1860: en Taganrog, Rusia, nace el médico, escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov. Encuadrado en la corriente naturalista, se convirtió en un maestro del relato corto que será magníficamente acogido por escritores y crítica. Entre sus obras dramáticas más conocidas se encuentran «Tío Vania» y «La gaviota».

1886: Karl Benz patenta el primer automóvil con tracción por combustión a gasolina.

1916: en Francia durante la Primera Guerra Mundial, París es bombardeada por primera vez por zeppelines alemanes.

1933: el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, designa a Adolf Hitler como canciller.

1942: Ecuador y Perú firman el Protocolo de Río de Janeiro, para el arreglo del pleito de límites en la zona amazónica fronteriza de ambos países, con Argentina, Brasil, Chile y EE.UU. como garantes. Desde 1960 Ecuador sostendrá la nulidad del Protocolo «por haberse establecido bajo el imperio de las armas».

1944: en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, mueren 38 personas aproximadamente en la masacre de Koniuchy.

1945: nace Tom Selleck, actor estadounidense (Magnum, P.I., 3 Men and a Baby, Quigley Down Under, Blue Bloods, Friends).

1948: en La Habana (Cuba), nace Cristina Saralegui, presentadora cubano-estadounidense.

1949: nace Tamás Erdélyi, conocido como Tommy Ramone, baterista húngaro de The Ramones.

1954: nace Oprah Winfrey, actriz y presentadora de televisión estadounidense.

1970: nace Heather Graham, actriz estadounidense que a participado en películas como ¿Qué pasó ayer? Austin Powers, entre otras.

1981: nace en Álava (España) el cantautor español Álex Ubago.

1996: el presidente francés, Jacques Chirac, anuncia un «fin definitivo» de las pruebas nucleares.

2011: en Egipto, revueltas populares hacen caer al Gobierno, aunque su presidente, Hosni Mubarak, se aferra al poder.

2013: Se produce una matanza en la ciudad siria de Alepo, provocando la muerte a más de cien personas, cuyos cadáveres aparecieron flotando en el río que atraviesa la ciudad.

2016: La Justicia española confirma que la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, será juzgada en un caso de corrupción, como cooperadora en dos delitos fiscales, presuntamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin.

LA INFANTA DOÑA CRISTINA DE BORBON DURANTE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS IMSERSO 2011 05/10/2011 MADRID

2020: El Parlamento Europeo da su aprobación final al divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea, allanando el camino para que el país abandone el bloque después de casi medio siglo y generando un gran revés para la integración europea.