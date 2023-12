Aída Vásquez Yarull es una artista visual dominicana que se ha destacado por su dominio del color. Desde sus inicios, explora las emociones que le inspira su entorno y las complejidades de la existencia humana para transmitir un mensaje armonioso a través de su obra. Es egresada de la carrera de Psicología mención Escolar por Unibe, cuenta con una especialidad en habilitación docente y múltiples diplomados que ha realizado tanto en el país como en el extranjero. Lo que hace aun más reveladora la historia de Aída en el arte es su condición autodidacta, que confirma que el talento, la disciplina y la constancia pueden generar cambios trascendentales. Sus obras fueron seleccionadas para participar en la exposición Red Dot Miami, 2023 en el Centro de Convenciones Mana Wynwood en conjunto con Spectrum Miami. En este escenario participan galerías de prestigio, que coinciden con la Semana del Arte en el marco de Art Basel Miami Beach.

¿Cómo comenzaste tu carrera artística y qué te llevó a explorar el mundo del arte?



El arte siempre ha sido parte de mí. Desde temprana edad sobresalía en las clases de artística. En el colegio me ponían hacer los murales y todos los proyectos de arte. Igual por las tardes iba a clases de arte, aprendí a pintar al óleo a los 9 años. En el momento en que llega la pandemia y entramos en cuarentena, el arte se convirtió en mi refugio. Desde entonces me he sentido libre, con más capacidad para expresarme, canalizar mis ansiedades, mis miedos y procesos mentales. Empecé a canalizar mis sentimientos de una manera abstracta. De hecho, mi primera obra de esa etapa la titulé Rebirth “Renacer” que fue para mí un reconectar con esa parte artística que había dejado dormida. De manera que desde la pandemia en 2020 no he dejado de pintar.



¿Cuál es tu área de formación?



Soy psicóloga escolar y trabajé como maestra de primaria por doce años. Nunca vi el arte como carrera profesional hasta el momento en que empecé a subir a las redes mis obras de manera orgánica. Recibí pedidos por encargo y las personas conectaron con mi trabajo, me hablaban de que sentían ciertas emociones cuando veían mis obras, precisamente sus testimonios tenían mucho que ver con las emociones que estaba plasmando en ese momento.



¿Cuáles son las principales fuentes de inspiración para tu trabajo artístico?



Mis principales fuentes de inspiración son definitivamente los procesos humanos, emocionales, psicológicos e internos que vivimos todos. Las alegrías, las tristezas e incertidumbres. Momentos en la vida de dudas, de cuestionar nuestras propias creencias, todo lo que implica la experiencia humana. Cuando pienso en el propósito de la vida, lo plasmo en un diario a nivel de catarsis y luego todo eso sale de manera intuitiva en el lienzo.



Cómo artista autodidacta, ¿cómo has visto evolucionar tu arte a lo largo del tiempo?



Al principio pintaba como un simple desahogo, a veces sin saber lo que estaba haciendo y a modo de exploración. A partir del 2020, empecé a documentarme, aprendiendo cada vez más y teniendo mentores como el artista Juan Carlos Reyes y su esposa Yirda Guzmán. He trabajado con más exigencia, de una manera deliberada, con un conocimiento distinto y con mucha seguridad del mensaje que quiero transmitir.



¿Puedes compartir alguna experiencia específica que haya influido significativamente en tu desarrollo artístico?



Una experiencia que influyó mucho en mi trabajo artístico fue un “burnout” que tuve cuando trataba de equilibrar mi nuevo rol como madre, la exigente carrera en educación, y mi pasión por el arte que por un repentino “boom” de popularidad pasó de ser una afición a una segunda carrera que demandaba mucho de mi energía física y de mi tiempo. Fue en ese momento cuando nació mi serie “The Great Escape”, la cual integra las obras exhibidas en Red Dot Miami. Me di cuenta de que estaba viviendo en piloto automático, así que diseñé mis días alrededor de mis valores y prioridades, para invertir mi tiempo de una manera coherente en función de los valores que me ha inculcado mi familia y el gran amor de mi abuela materna Antonia Yarull que ha sido una gran influencia en mi vida. En ese proceso simplemente tuve la necesidad de tomar un lienzo y colores, sin saber que de ahí iba a salir una serie tan distinta a lo que yo había hecho que era tan colorido y alegre. Fue un momento en que tenía algo qué decir a través de mis obras y pude expresarlo mejor mediante el expresionismo abstracto. Los coleccionistas empezaron a conectar con eso y fue realmente muy importante para mí.



¿Cuál es la idea detrás de fusionar diferentes técnicas y tonos en tus obras?



Lo que hago tiene que ver con mi mundo interior, saco lo que tengo dentro. Hay momentos de altas y también introspección, de muchas emociones que se expresan a través de mi arte. Trato de transmitir optimismo por medio de mensajes. De hecho, la primera vez que hice una obra integrando mensajes fue para FACCI RD a beneficio de los niños con cáncer infantil. Fue una experiencia hermosa.



¿Cómo se dio la oportunidad de que tus obras fueran seleccionadas para participar en la exposición Red Dot Miami en 2023?



Algunas galerías internacionales se fueron interesando por mi trabajo por medio de las redes sociales. Se comunicaron conmigo, me enviaron varios correos. Recibí una muy buena recomendación de Ralwins Art Gallery que fue la galería que acogió mis obras en el marco de la feria.



¿Cómo describirías tu experiencia en ese evento y cómo impactó en tu carrera?



Esto me abrió la mente y las puertas hacia un público más amplio. Conocí artistas espectaculares, gente con mucho que enseñarme. Me he sentido muy contenta y agradecida de que las personas pudieran apreciar mi arte. Me ha dejado con ganas de seguir dando lo mejor de mí.