Santo Domingo.– La diseñadora y directora general de RD Fashion Week, Melkis Díaz, deploró la falta de apoyo que el Gobierno ha mostrado con la industria de la moda en República Dominicana.

Entrevistada por la periodista Lorenny Solano en el programa «Dominicana Buenas Noches», Díaz, mostró su descontento con las autoridades correspondientes, de las que demandó asistencia inmediata para garantizar el sostenimiento económico del sector.

Destacó, que su reclamo de ayuda ha sido reiterado durante lo que lleva de gestión el presente Gobierno, para la realización del RD Fashion Week, principal evento de moda en el país, del cual indicó ha recibido un apoyo “muy mínimo”, pese a que el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) ha destacado el impacto que ha tenido el sector en las exportaciones.

En ese sentido, señaló que cuando asumió la dirección del RDFW en 2018, durante la administración de Danilo Medina, contó con el respaldo estatal, tras explicarle al mandatario la proyección internacional que recibe República Dominicana con la celebración de este tipo de eventos, así como también, como promueve la industria de la moda criolla y se le da aportunidad a nuevos talentos para desarrollarse.

«El cambio de Gobierno trajo como consecuencia que los nuevos incumbentes no tienen idea del impacto en la economía, en el turismo y en la idustria de la moda per se, porque cada diseñador tiene hasta diez empleados», dijo Merkis, quien de paso añadió que a excepción de Banreservas, no ha recibido otro patrocinio de las entidades públicas.

Recalcó, qué tal y como reza el eslogan del RDFW, «la moda nos une a todos» y que es un sector que mueve la economía en todos los países del mundo: «si el Gobierno no le presta atención lamentablemente nos vamos a seguir teniendo Oscar De La Renta, porque los talentos y cerebros creativos de la Industria de la moda tienen que migrar a otros países para poder desarrollarse».

La también presidenta de la Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda, lamentó, que República Dominicana no cuenta con una marca nacional en las tiendas más importantes del extranjero, por lo que ratifica que los diseñadores dominicanos necesitan de más apoyo para crecer y poder colocar sus marcas en mercados internacionales.

Enfatizó, que uno de los problemas más grave que enfrentan los diseñadores locales y la industria de la moda en sentido general, son los altos precios de las materias primas.

“Todos los insumos que nosotros utilizamos para crear nuestras piezas, lo pagamos más caro que todo el mundo, por eso quizás una pieza de un diseñador dominicano no sale tan económica como otras marcas”, dijo.

Explicó, que otras de las debilidades del sector, es que el 84% de las modistas están en sus casas, por lo que se hace necesario que se sigan formando jóvenes para que se vinculen a la moda: “las modistas, los sastres y los terminadores son artistas complemento del diseñador”.

Al referirse a su proyecto “Fashion Lab”, dijo que se trata de una incubadora de nuevas marcas y talentos, ya que el país posee muchos diseñadores establecidos y emergentes que ni siquiera cuentan una máquina de coser, por lo que cada año escogerán a 10 de estos, para crearle dede cero todo lo que es el branding, promoción, proyección, colección y conceptualización de sus marcas.

“Dominicana Buenas Noches” que conduce la comunicadora y emprendedora Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10 de la noche por RNN canal 27 y por LASO TV a través de YouTube.