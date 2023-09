Los Latin Grammy 2023, que por primera vez se realizarán fuera de Estados Unidos, tendrán lugar en España.

Desde el Alcázar de Sevilla, ciudad donde será la gala, se anunciaron los nominados en 56 categorías, así como desde otras ciudades del mundo.

El evento tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Sevilla, el 16 de noviembre.

De hecho el 90% de la capacidad hotelera de la capital hispalense está reservado ya para esa fecha.

Existe una asociación de tres años entre la Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía. Esta además de patrocinar la 24 entrega anual del Latin Grammy, hace lo propio con la Semana del Latin Grammy, y varios eventos de la Academia Latina en 2024 y 2025.

La Semana Latin GRAMMY de este año incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales. También el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista— y una recepción para los nominados, entre otros.

Los nominados dominicanos que se han dado a conocer hoy se encuentran en cuatro acápites, comenzando obviamente por merengue y/o bachata. Juan Luis Guerra es el dominicano más nominado, con tres.

Es un hecho que la suma de producciones que se están presentando cada año, valdría la pena proponer la separación de merengue y bachata.

Otro punto a tener en cuenta es que ningún representante de la música urbana dominicana está nominado.

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Cuatro26 – Manny Cruz

Road Trip – Manny Manuel

Trópico, Vol. 2 – Pavel Núñez

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos

A Mi Manera – Sergio Vargas

Mejor canción tropical

Ambulancia – Camilo y Camila Cabello

Día De Luz [80 Aniversario] – Pablo Milanés & Juanes

El Merengue – Marshmello & Manuel Turizo

La Fórmula – Maluma y Marc Anthony

Que Me Quedes Tú – Techy Fatule

Si Tú Me Quieres – Fonseca & Juan Luis Guerra

Canción del año

Acróstico – Shakira

Amigos – Pablo Alborán y María Becerra

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ella baila sola – Eslabón Armado y Peso Pluma

NASA – Camilo &yAlejandro Sanz

Ojos marrones – Lasso

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres – Fonseca y Juan Luis Guerra

TQG – Karol G y Shakira

Un x100to – Grupo Frontera con Bad Bunny

Grabación del año