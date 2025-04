El órgano rector del Ministerio de Cultura analizará lo realizado en estos primeros meses y el rumbo a seguir

Los miembros del Consejo Nacional de Cultura (CNC) han sido convocados por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, para sesionar el próximo miércoles 30 de abril, a las 11:00 am, en la sede del ministerio.



La invitación a sesionar obedece al interés del actual ministro de Cultura en cumplir con lo que establece la ley y actualizar al CNC de los esfuerzos que se realizan por impulsar de manera fehaciente los planes que serán expuestos ante ese órgano rector.



Salcedo ha realizado, desde que tomó posesión de la cartera, numerosos viajes al interior del país, para auscultar en cada localidad el quehacer artístico y las importantes carencias y necesidades del sector.



Justo este fin de semana, el ministro visitó La Altagracia, donde se reunió con representantes del sector en la Casa de la Cultura de Higüey, espacio que está en condiciones precarias. “Estamos identificando otro lugar para trasladar de manera transitoria esta Casa de la Cultura, porque esta no está en condiciones”, expresó Salcedo, quien añadió que, aunque el actual edificio podría ser remozado, su reducido tamaño resulta incompatible con los ambiciosos planes de expansión cultural que se proyectan para el municipio. La noticia fue recibida con entusiasmo y los gestores presentes expresaron que es la primera vez que un ministro de Cultura visita formalmente la provincia.



“Queremos exponer ante los miembros del Consejo Nacional de Cultura un diagnóstico preliminar de lo que hemos encontrado, y a la vez mostrarles cuáles son nuestros cinco pilares que como estrategia hemos diseñado para enriquecer la identidad cultural de República Dominicana en tiempos tan difíciles que exigen una mayor creatividad, pero también un mayor apoyo a la cultura”, expresó el ministro Roberto Angel Salcedo.



“Creo profundamente que el Consejo Nacional de Cultura tendrá un mayor protagonismo en nuestra gestión, como manda la ley y es de interés del presidente Luis Abinader”, sentenció.



Los miembros del CNC



A la sesión asistirán los miembros que fueron designados por el decreto 66-21. La actual conformación debe sufrir algunos cambios, toda vez que algunos de sus miembros que representaban determinados sectores ya no forman parte de los mismos. De hecho el ministro Roberto Angel Salcedo se estrena como presidente del Consejo Nacional de Cultura y con él debe asumir como secretario ejecutivo, el periodista, poeta y culturólogo Alfonso Quiñones, quien es editor general de Cultura y espectáculos del periódico elCaribe y CDN.



Integrantes honorarios



En febrero del 2021 el presidente Luis Abinader designó por decreto con carácter honorario como miembros del Consejo Nacional de Cultura a Maridalia Hernández, representante de los artistas populares; Elsa Núñez, representante de los artistas plásticos; Juan Daniel Balcácer, representante del sector intelectual, José del Castillo Pichardo, representante de los investigadores sobre cultura, Darío Solano en representación de las organizaciones culturales. También incluyó a Iván José Silva Fernández en representación de los consejos de desarrollo provincial, Manuel Jiménez como representante del Poder Municipal y Manuel García Arévalo del sector privado empresarial.



Como representante de las fundaciones culturales privadas fue designada María Amalia León y completan el CNC Abil Peralta Agüero, Julia Castillo Mejía, Myrna Guerrero, Eduardo García Michel y Mu Kien Adriana Sang Ben.



Forman parte del Consejo Nacional de Cultura, además, los ministros de Administración de la Presidencia, Andrés Bautista; de Educación, Luis Miguel de Camps; de Turismo, David Collado; de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, respectivamente.



Además son miembros del Consejo Nacional de Cultura, por derecho propio los viceministros de Cultura: Amaury Sánchez, de Creatividad y Participación Popular; Gamal Michelén, de Patrimonio Cultural; Carmen Rossina Guerrero para la Descentralización y Coordinación Territorial; Pastor Moya de Identidad Cultural y Ciudadanía; Alice Baroni, de Industrias Culturales; y Luis Rhadamés Santos, de Desarrollo e Investigación Cultural.



Sobre el Consejo Nacional de Cultura



El Consejo Nacional de Cultura es el máximo organismo de decisión en materia de política cultural y junto al titular del ministerio es el órgano encargado de establecer la orientación general de las políticas culturales y garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades y acciones culturales.



De acuerdo con el artículo 18 de la ley 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura (hoy Ministerio), entre las atribuciones del Consejo Nacional de Cultura se destaca: definir las políticas culturales de la nación, promover el debate nacional para esbozar los planes nacionales de desarrollo cultural y procurar la más amplia participación de la sociedad civil, y de los agentes y trabajadores del sector.



Asimismo, conocer y aprobar los planes nacionales de desarrollo cultural como expresión de las políticas consensuadas en proceso de concertación con la sociedad civil y con todos los trabajadores culturales, autorizar la creación de nuevas instituciones culturales oficiales, asignar funciones y presupuestos y demás recursos materiales para su mejor funcionamiento.



Del mismo modo, establecer las bases para la creación de un sistema nacional de evaluación de la calidad de los servicios y bienes culturales, y conocer y ofrecer recomendaciones sobre proyectos de cooperación técnica, inversiones y financiamiento externo para la cultura.

En la provincia La Altagracia

En la sede de la Gobernación, Salcedo sostuvo una reunión con autoridades provinciales para tratar temas relacionados con el fortalecimiento de la gestión cultural en la demarcación, y abordar aspectos como la descentralización y la importancia de la colaboración estrecha entre las instituciones de la provincia y el ministerio. Luego visitó otros lugares de gran valor histórico y patrimonial, como el Centro Ponce de León, en Yuma, y las ruinas del ingenio de Sanate. En ambos escenarios, el funcionario compartió su visión de impulsar la visibilidad de estos espacios, y promover su puesta en valor para el turismo cultural.