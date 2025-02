La cartelera del festival es tan interesante como variada, largometrajes y cortometrajes, ficción y documentales, en concurso y de sola proyección, todas las salas de Caribbean Cinemas Westpar, en el complejo Silver Sun gallery, donde se exhibirán los diferentes títulos hasta el próximo seis de febrero.



Entre las películas que se esperan con especial interés figura Tíguere cuya premiere será este martes 4 de febrero a las 6:00 pm. Se trata de la nueva película de José María Cabral con Carlos Fernández y Manny Pérez en los protagónicos.



En la Sala 2, a las 4:30 se pondrán los cortometrajes Aún no se lo he dicho a mi jardín; El niño que engañó a la muerte; En alas cansadas; Lina; M. L’Esperance; Gravedad; Como si pudiera y La ruta silenciosa.



Otras que se esperan son Leo Susana: decirlo a mi manera; y la muy recomendable Pérez Rodríguez.



De lo ya visto



Los sueños de Pepe, un documental acerca del expresidente uruguayo Pepe Mujica, dirigido por el camarógrafo Pablo Trobo, que lo acompañara en viajes por el mundo durante 15 años, es un testimonio fílmico del estadista, dirigente izquierdista y ejemplo de integridad y austeridas, que se caracteriza por una filosofía de vida que sirve de ejemplo para todos los izquierdistas pasados, presentes y futuros.



El documental es un reflejo de la propia personalidad del exmandatario uruguayo que hace pocas semanas ha dicho que se retiraba de la vida pública para morir en paz.



Otra de las películas vistas y altamente recomendables es Zafari (2024), de Mariana Rondón, Marité Ugás, coproducción de Venezuela-Perú-México-Francia-Brasil-Chile-Rep. Dominicana.



El filme protagonizado por Daniela Ramírez y Francisco Denis es el mejor reflejo velado de las realidades que se viven hoy día en países totalitarios como Venezuela y Cuba.



En un pequeño zoológico, los vecinos de clases sociales enfrentadas festejan la llegada de Zafari, el hipopótamo. Ana, Edgar y su hijo Bruno observan todo desde la ventana de su edificio de clase alta en decadencia. En medio de la escacez de alimentos, agua y luz, Ana recolecta comida en los apartamentos abandonados, mientras la familia encuentra un modo de huir. Pero extraños sonidos en los pasillos la atemorizan cada vez más. En un mundo cada vez más salvaje, Zafari es el único que aún tiene suficiente comida.



Esta película es un acercamiento a las realidades increibles de países donde el hambre, la falta de luz y la violación de la propiedad privada es pan de cada día… a falta del pan necesario.



Del filme Sugar Island salvo las actuaciones sobre todo de Almonte y Emeterio. Y el contrapunto entre la realidad mostrada de los cañeros y la feria de aparatos mecánicos.



Sin embargo, repite imágenes ya conocidas o que recuerdan otros filmes como Cocote. A pesar de todo eso la fotografía es buena, excelente por momentos.



Al final lo que pudo haber sido una buena denuncia desde el arte, pero el toque ideologizante lo convierte en jarabe ideológico de difícil deglutación. Musicalización excelente, más la historia demasiado maniquea. Makenya resulta demasiado mayor para 13 años. Una niña de 13 años no se expresa en el modo en que Makenya lo hace en la manifestación donde aparecen los líderes cañeros.

Para aprender en el festival

Entre los coloquios del Global Talks se ha programado para las 2:00 pm en la Sala 1, La distribución de cine independiente en un mundo globalizado, que explorará las estrategias para posicionar películas independientes en mercados internacionales y plataformas digitales, por Gabriela Sandoval (Chile), quien es distribuidora, productora y CEO de Storyboard Media.