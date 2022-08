Si las señales de algún problema mental se pasan por alto, la situación puede empeorar



En más de una ocasión hemos escuchado o replicado la frase “hay días en los que ni yo misma me soporto”, y así dejamos que pasen los días, y que la situación se apodere de nosotros repitiéndose con regularidad. Aunque a este comportamiento no se le presta atención, puede ser una señal de alarma de nuestra mente, al igual que cuando se ‘explota’ por todo, cuando existe un comportamiento agresivo, un estado de ánimo malhumorado o tristeza frecuente, aseguró la psicoterapeuta Hayddé Domínguez.

Esto quiere decir que cuando el cuerpo y la mente están enfermos, dan señales todo el tiempo, explicó la psicóloga, quien dictará la charla “Sanar por dentro para lucirte fuera”.



“Veo mucha descomposición emocional. Muchas mujeres tienen sufrimientos creados o unos guiones que se montan en su cabeza, sin tener una base real. No comprenden lo que sienten y por qué lo sienten, y eso hace que pongan las cosas más grandes de la cuenta”, subrayó Domínguez.



De acuerdo a la psicóloga, por ejemplo, es necesario sanar la herida de relaciones que ya no tienen porqué estar en tu vida y “ hay que cerrar las puertas a situaciones del pasado y abrirse a lo nuevo. Sanar es un tema muy focal”, puntualizó.



Un reflejo en el cuerpo



Cuando la mente tiene dificultades o no está en armonía, Domínguez sostuvo que ese malestar se refleja en el cuerpo. “Hay personas que tienen pérdida de cabello, brote de acné, alergias, dolores, moretones, inflamaciones, gastritis; van al médico y no hay ninguna base, porque el problema está en la mente”, afirmó la especialista en salud mental. Asimismo, destacó que es una situación que se ha agudizado por la pandemia, lo que es de preocupar.



Las enfermedades mentales que más afectan



Mundialmente, están liderando la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico (tipo de ansiedad), compartió Domínguez. “También en mi práctica observo vacío existencial, que no es un trastorno, pero es una condición de disfunción. Hay mujeres sin propósito y baja importancia sobre sí mismas. Entonces, el vacío existencial es como una zapata para una depresión crónica”, dijo la especialista.



Cuando no se atienden



Si estas señales y enfermedades pasan por alto, se intensifican a un nivel que probablemente lo que se desee sea morir, explicó Domínguez. “Hay muchos intentos suicidas, y muchos suicidios que no salen a la luz; sobre todo, en la población infanto-juvenil. Hay niños y adolescentes pensando en morirse. Cuando tienes un trastorno mental por años y no se hace nada para pararlo, sientes que tu vida no tiene sentido”, según Domínguez.



¿Qué transmite una persona con buen estado emocional?



“Bienestar. Este se caracteriza porque de forma integral, tengo la mayor cantidad de áreas de mi vida en orden, por ejemplo, la laboral, la financiera, la familiar, la romántica, la académica, etc, y tengo una vida con propósito”, manifestó Domínguez.



Añadió que: “Si yo me siento una persona que le sumo a mi prójimo, que soy optimista, que doy buenos consejos o que por las redes sociales doy contenido de valor, eso hace que mi vida sea distinta. El bienestar es básicamente eso, una armonía interna que transmito en todas mis áreas o en la mayoría, y la gente que me rodea también lo nota”.



Poder de sanar



Hay quienes necesitan terapia, pero otros no, porque tienen el poder de autosanarse, dijo Domínguez. “La resiliencia es la cualidad que ayuda a superar circunstancias traumáticas. La gente puede autoayudarse mucho más de lo que piensa”.