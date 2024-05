Los estudiantes de Barna (RD) se enfrentaron a 21 escuelas en Competición Internacional MBA Stock Picking

La selección de Fernando Germes, Gustavo Tavares yJacek Swiatkowski, para competir en el Ben Graham Centre’s 2024 International MBA Stock Picking Competition y obtener el prestigioso título de campeones mundiales, no fue al azar.



Mientras cursaban la Maestría en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en Barna Management School, cada uno demostró su gran potencial como estudiantes para ir a la competición académica, cuyo objetivo es exponer el enfoque de inversión en valor del análisis de acciones de una empresa y difundir la filosofía de la inversión en valor con programas de MBA alrededor del mundo.

“Nuestro trabajo era decir si esa empresa contaba con esos elementos y si se manifestaban en sus proyecciones financieras”, explicó Germes.



El esfuerzo, las horas dedicadas al análisis e investigación, la dinámica de grupo, las discusiones de los temas y los conocimientos adquiridos de su mentor Fernando Barrero, fueron claves para coronarse como campeones mundiales.



“Como economista e informático, Gustavo era el más orientado al análisis, y el que cuestionaba todo lo que hacíamos; Jacek era el ‘insider del grupo’ (consejero o accionista significativo) y yo como financiero, tenía como responsabilidad responder a todas las inquietudes que ellos tenían”, dijo Germes.



Después de su participación, Germes aseguró a elCaribe que ve los negocios de una manera muy diferente. “Ahora tengo conversaciones muy diferentes. Parte de la dinámica de la competición no era si un negocio da o no da dinero, sino cómo esto me puede dar dinero a largo plazo con una estrategia, una dirección, procesos y conocimientos del mercado sólidos”, expuso sobre la temática.



Un “no” que se transformó en “sí”



En los planes de Germes no estaba inscribirse por el simple hecho de no contar con el tiempo suficiente para asumir ese compromiso que requería un arduo trabajo. Es por ello que justifica que cuando su mentor de Barna, Fernando Barrero, se le acercó para incentivarlo le dio un “no” como respuesta. Sin embargo, destacó que su respuesta cambió cuando le pasó algo que califica como muy interesante.



“En Barna realizan una actividad familiar a la que fui con mi papá. Mientras espero el brindis junto a él, se acercó el profesor que también se llama Fernando, al igual que mi papá y yo, y le dijo: ‘Usted es un papá muy agraciado, porque su hijo es muy capaz e inteligente; le hemos estado diciendo para una competencia internacional’. ¡La primera respuesta de mi papá fue, a él le encanta eso!”, narró Germes sobre el momento en que se comprometió a participar.



Proceso Informe de investigación



Luego de inscribirse oficialmente, a los tres jóvenes se les recomendó leer un libro sobre valoración de las empesas. En el siguiente paso se les facilitó una lista de 10 empresas, de las que tenían que elegir una y hacer un informe de valoración. Ésto fue su boleto de entrada como finalistas a la competición realizada en Toronto, Canadá.



Fueron 21 las escuelas que participaron de diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y República Dominicana, y en la final se enfrentaron solo tres: Yale School of Management (EE.UU.) e Ivey Business School (Canadá) y Barna Management School (RD).“Los tres grupos llegamos a Canadá con el mismo conocimiento técnico, pero la presentación sobre una misma empresa lo que definiría todo”, destacó Germes. “Lo que más valoró el jurado de nosotros fue nuestra seguridad, posición y que salimos del molde”, concluyó sobre uno de los puntos que los hizo obtener el título de campeones.