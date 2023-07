El padecer de estrabismo cuando niña y recibir burlas contribuyó a que Laura tuviera más empatía con las personas y decidiera ayudarlas a proyectar su apariencia

Hay tempestades que en vez de sumergirte a lo más profundo lo que hacen es que te elevan y sacan lo mejor de ti. Eso fue lo que pasó con la asesora de imagen Laura Villamán.



Cuando era pequeña, usaba los llamados “lentes de botellas” debido a que fue diagnosticada con estrabismo (trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección), condición que provocó que sufriera bullying. En una entrevista para elCaribe recordó que sus compañeros le escondían o extraviaban sus lentes y se burlaban de ella.



Cada día, vivía una experiencia diferente en su colegio. Sin embargo, para salir adelante, contó con el apoyo de sus padres y el apoyo psicológico. “En su momento sufrí. Fue una etapa que pude sobrepasar y creo que ese momento hizo que mi carácter se forjara y tuviera empatía con las personas que sufrían críticas”, compartió Laura.



Aunque tenía afinidades con la moda, ese acontecimiento la marcó y lo mejor de todo fue que le dio las herramientas necesarias para ayudar a los demás desde la óptica del consultor de imagen, un trabajo que define como “una guía no solamente para proyectar lo externo, sino también lo interno”.



¿Cómo puede ayudar la asesoría de imagen a una persona que sufre bullying, depresión o baja autoestima?



Cuando se sufre de una de estas condiciones, siempre es importante asistir a terapias para lograr superarlas. Laura confesó que recibe muchos clientes referidos por especialistas. “En la terapia, dentro de las cosas que se les indica está el hacer ejercicios, salir a caminar; pero cuando ese tema de depresión está muy atado a la parte de cómo se ven, entonces, los refieren a un asesor de imagen”, explicó.



En consulta, Laura busca que cada persona descubra su estilo personal. “Desde pequeños, nos imponen una manera de vestir que no es nuestra identidad. El camino de la asesoría de imagen te va guiando a identificar cuál realmente es tu estilo, y qué quieres proyectar”, indicó.



Para descubrirlo, es necesario realizar un test que ayude a evaluar ese estilo dominante y aspiracional. “Basado en eso, vamos dando las herramientas de cuáles son las piezas y siluetas, de acuerdo con tu tipo de cuerpo”, expresó.



Laura les hace saber a sus clientes que no existe un cuerpo perfecto. “He tratado con todas las figuras existentes, operadas y no operadas, y nadie está conforme con su cuerpo”, manifestó la también mercadóloga y vicepresidenta de Marketing de AICI para su capítulo en Colombia.



Laura tiene como objetivo que hombres y mujeres se abracen y se paren frente al espejo y entiendan cuáles son esas partes del cuerpo que quieren enfatizar, neutralizar y equilibrar. “El impacto es sumamente positivo, pues los niveles de autoestima, está comprobado, que se elevan y las personas andan en su día a día con mayor seguridad”, resaltó.



Así como las mujeres se preocupan por la imagen…los hombres también, aunque es menos el porcentaje que busca esta guía o ayuda. Asimismo, los adultos mayores buscan asesoría, señaló Laura.

Proyección

Una imagen mal proyectada puede hacerte perder ventas, un empleo, etc. “No solamente es que las piezas estén en tendencia y te queden bien, porque si usaste la tendencia y la silueta en el momento incorrecto, esa primera impresión puede ser negativa”, subrayó. El trabajo del asesor va más allá de la apariencia, sostuvo Laura. “Es un trabajo de muchísimo profesionalismo, seriedad y responsabilidad, porque nosotros tenemos ese poder de ayudar o de destruir la imagen interna y externa de las personas”, puntualizó.

Estrategia

Para Laura es importante saber y conocer qué te hace sentir cómodo y qué te ayuda de manera estratégica a comunicar eso que quieres.