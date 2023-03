Según Laura Peña muchas mujeres hacen un trabajo digno de admiración en un mercado tan competitivo

El concepto de tecnología móvil es amplio. Situarse solo en el hecho de que se trata de celulares no le haría justicia, debido a que implica a todos los equipos que traslada una persona de un lugar a otro.



Hacer una lista de lo que podemos portar es interesante. Si reviso lo que llevo conmigo para estar cómoda y, sobre todo, para llevar a cabo la labor periodística, requiero de un celular con acceso a internet y una computadora portátil.



Eso como mínimo requisito porque se puede llevar la tablet, los relojes inteligentes y, con lo avanzada que está la tecnología, se incluyen aquí los GPS que van contigo en el vehículo.



Laura Peña, gerente comercial para el Caribe de TCL, posee amplia experiencia en el tema; trabaja para una compañía que es fabricante mundial de tecnología móvil con más de 40 años de operaciones. Comenzaré preguntándole sobre las habilidades que maneja una ejecutiva de alto nivel en el área de las telecomunicaciones.



Ella nos responde que todo ejecutivo, no importa en el ámbito en que se desarrolle, necesita información de primera mano, porque estar informados y empapados de lo que sucede en la industria es vital para la toma de decisiones y definición de estrategias, asimismo, contar a la mano con todas las herramientas de comunicación que le permitan reaccionar de forma inmediata.



“Entiendo que un buen gerente comercial tiene que construir una relación honesta, sana y fuerte con sus clientes y mercados. Traer propuestas innovadoras, asequibles, así como rápidas soluciones en dicha gestión que permitan la fluidez esperada”.



¿Están las mujeres marcando tendencias en el mundo de la tecnología? Laura dice que le enorgullece decir que cada vez “somos más mujeres empoderadas, haciendo un trabajo digno de admiración en un mercado tan competitivo”.



Complementa expresando que la tecnología es la respuesta a muchos de los problemas de la humanidad, es una ciencia que no entiende ni de barreras geográficas, ni de género; y que, por el contrario, se ha encargado de democratizar el acceso a las oportunidades.



Acerca de aquellos aspectos que cree que como usuarios debemos conocer más sobre el mundo de la tecnología móvil, indica que lo primero como dominicanos es saber que el país es uno de los mejor conectados de Latinoamérica. “Somos el tercer país con mejor velocidad en internet móvil, con precios sumamente competitivos y pordebajo del promedio de la región. Esto hace que podamos contar con propuestas tecnológicas de última generación”.



La región del Caribe y República Dominicana está debidamente conectada y cada vez más se toman decisiones en la industria que van en pro del desarrollo y la interconexión de los dominicanos.



¿Qué nos falta? Expresa que seguir democratizando el acceso a la comunicación con propuestas de valor y de calidad, tecnología versus precio; continuar innovando y mantenernos a la vanguardia.



De los últimos informes del estado de la conectividad en el área del Caribe y el país, a Peña le llama la atención que en la pasada encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), durante el 2022, se puede ver cómo ha evolucionado el acceso de los dispositivos celulares y los servicios tecnológicos en República Dominicana.



“TCL ha sido parte de ese 91.7 % de los dominicanos que hoy tienen acceso a telefonía móvil, parte del 76.6 % que hoy tienen acceso a televisores en sus hogares y del 26.1 % que hoy también tiene acceso a una tableta”.



Sobre la proyección de la telefonía móvil a la región en 10 años, Laura indica que se mantendrá en constante evolución buscando cerrar progresivamente esa brecha digital que existe y que cada vez más aumentará la cantidad de personas interconectadas que permitirán desbloquear un futuro más verde, resiliente e inclusivo.



Finalmente, en medio de tantas interrogantes, le pregunto que si se imagina un día sin celular y explica que… “¡Simplemente, no recuerdo mi vida sin un celular! ¡Son muchos los beneficios que obtenemos con el celular, como la simplificación de los tiempos y el hacer de algunas actividades cotidianas y, por demás, nos mantiene conectados!”