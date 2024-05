La última creación del artista plástico es “El Cristo”, pintado sobre una capa de la diseñadora Giannina Azar

Inspirado en la femineidad, Yan Páez ha logrado cautivar no sólo al mundo de las artes plásticas, sino que también ha conquistado el de la moda. En su última propuesta trasladó su pincel hasta colecciones realizadas por las diseñadoras Marisol Henríquez del 2011 al 2013, y Giannina Azar, con quien actualmente trabaja su arte en diseños únicos.



Desde muy temprana edad, Yan sentía la vocación por las artes, y es a los 11 años cuando ingresa al Centro de Artes Plaza de la Cultura de Bonao.



Hoy, la mujer, la fantasía y lo natural son sólo algunas de las características de cada una de sus obras. Lo esencial para este artista es dar a conocer lo sublime por medio del arte, y que la belleza se aprecie más allá del exterior, debido a que este autor reconoce que “el arte deja de ser arte, si no tiene un buen intérprete que vea con el corazón”.



Su taller es su refugio, donde asegura se estimulan todos sus sentidos de la creatividad. De ahí han salido obras como “El Cristo” uno de los diseños más importantes y significativos de la trayectoria de “La Maestra” Giannina Azar. Fue pintado a mano por el artista en óleo textil sobre una larga capa de seda blanca. “El retrato del rostro mide aproximadamente nueve pies. La grandiosa imagen es un verdadero espectáculo digno de presenciar, porque es concebida en tonos tierra con aplicación a mano en miles de cristales de Swarovski”, dijo Páez.



Recientemente, la actriz dominicana Massiel Taveras lució el vestido en la alfombra roja del Festival de Cannes 2024, celebrado en Francia.



Ahora mismo estás haciendo de la moda un arte de la mano de la diseñadora Giannina Azar, ¿alguna vez imaginaste que tus obras formarían parte de la moda?



La verdad nunca imaginé que mis obras llegarían al mundo de la moda, pero tampoco descarté las posibilidades de que mis trabajos se complementaran con otras áreas de las artes.



¿Cómo surge esa complicidad entre tú y Giannina para la creación artística de las piezas?



Surgió a raíz de una exposición individual que realicé en el 2013 a través de la Fundación Caribbean Women Foundation, donde Giannina fue reconocida junto a otras mujeres. Ella se interesó en mi trabajo, porque también había trabajado anteriormente con otra diseñadora de moda llamada Marisol Henríquez. Es así como empieza esa complicidad que hasta el sol de hoy sigue dando frutos.



¿Cómo ha sido trabajar en equipo?



l Siempre ha habido una armonía entre Giannina y yo. Por el carácter dócil y dulce de La Maestra nos hemos entendido e interpretado bien los trabajos en conjunto, y puedo decir que trabajar con ella me ha ayudado a crecer como artista, no solo en el ámbito profesional sino técnico.



¿Cuál ha sido la clave para fusionar el arte con la moda y lograr piezas tan representativas como la que recientemente lució la actriz Massiel Taveras en la alfombra roja del Festival de Cannes?



Puedo decir que la clave para esa armoniosa fusión de todas las piezas que realizamos en conjunto es la comunicación entre ambos; las ideas surgen, las discutimos y las materializamos. Tanto Giannina como yo, somos exigentes en los detalles y el resultado es de calidad.



Además de este Cristo pintado en óleo, también has plasmado tu arte en las colecciones Renacimiento y Cruise SS2020 de la diseñadora Giannina Azar, ¿de qué están cargadas tus pinturas, y qué es lo que más amas del proceso?



Mis pinturas están cargadas de mucha femineidad, porque trabajo el tema de la mujer en todos sus aspectos. Lo que más amo es el proceso creativo de engendrar ideas que no existen y plasmarlas en un lienzo desde cero.



¿Cómo vives la fusión de la moda con el arte en tus últimos trabajos como artista plástico?



La fusión es interesante porque me ha ayudado a enriquecer mis trabajos artísticos. He tenido que salir de mi zona de confort, y experimentar nuevas cosas, las cuales he podido integrar a mis obras.



¿Tienes proyectos en carpeta este año?; ¿en cuáles estás trabajando?



Sí, hay varios proyectos individuales y en conjunto con Giannina que se están trabajando; proyectos importantes para mi carrera artística. En estos momentos estoy trabajando dos proyectos simultáneos uno para julio y el otro para final de año, ambos internacionales, los cuales serán revelados a su debido tiempo.