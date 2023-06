Diógenes y Jean Carlos estudiaron carreras diferentes, pero tenían intereses afines, por lo que su fusión les permitió crear Line Global Markcco

En el 2017, Jean Carlos Mercedes, un estudiante de Negocios Internacionales de APEC y Diógenes Henríquez, de Comunicación Social en la UASD, unieron sus conocimientos para construir su propia empresa.



Cada uno tenía proyectos finales en la universidad y, aunque estudiaron carreras diferentes, tenían intereses en común, lo que les permitió desarrollar la parte creativa en conjunto con la de los negocios. Hoy, esa fusión tiene nombre y es Line Global Markcco, una empresa dedicada al marketing y comunicaciones, explicó Jean Carlos.



Como todo comienzo, fue muy difícil porque no tenían nada. “No teníamos recursos, pero sí los conocimientos”, dijo Jean Carlos a elCaribe.



Diógenes recuerda que trabajaba en una empresa, y decidió renunciar para recorrer mejor su nuevo camino. “Le hablé al dueño de la empresa y le expliqué cuáles eran los motivos de mi renuncia, y él nos dio un capital semilla de regalo”, confesó. Ese primer obsequio les motivó a invertir en su primer equipo: una computadora. “Comenzamos a comprar equipos. Nos enfocamos en diseño gráfico, edición de videos… y los clientes se interesaron por referencias, sobre todo, en la parte de la creación de marca personal”, manifestaron. Además, impartían talleres y quienes participaban, los recomendaban en las empresas en las cuales trabajaban. “Los participantes también tenían proyectos personales y con nosotros creaban el branding, el logo e idealizaban proyectos”, explicó Diógenes.



Primeros inconvenientes



Por ser tan jóvenes, al principio, había empresarios a los que se les hacía difícil confiar en ellos para que les crearan estrategias, impulsaran sus negocios y les manejaran las redes sociales, explicó Jean Carlos. “Esas fueron de las primeras trabas”, expresó Diógenes.



Para que esto cambiara, se aliaron a trabajos sociales que validaron su labor empresarial. “Comenzamos a ir a las escuelas públicas a dar talleres gratuitos; y eso nos ayudó a validar los resultados”, compartió Jean Carlos.



Lo más valioso del proceso



Para Diógenes, la permanencia y la insistencia son sumamente importantes en los negocios. “Llegamos a un punto que no teníamos ningún cliente base. Cuando tú tienes gastos fijos y no tienes ni un cliente, es ahí, donde tú empiezas a autocriticarte, a desmotivarte y a cuestionarte: ¿vale la pena todo esto? Y es justo ahí, donde entró la idea principal de nuestro proyecto”, confesó Diógenes.



También señaló que sin antes estar constituidos a nivel legal, ya ellos tenían la visión muy clara de lo que querían. “La misión, visión y objetivos, los teníamos muy bien planteados; creíamos y sabíamos que en algún momento nuestro proyecto iba a ser posible. Por eso, cada vez que nos desmotivábamos, buscábamos ese librito y lo leíamos”, subrayó.



En esos momentos tenían que sostener la empresa con sus propios recursos, pero hoy es sostenible. Según Jean Carlos, lo que les ayudó mucho fue el hecho de aportar a los jóvenes y el trabajar de gratis para que la gente conociera su trabajo. “ Una de las lecciones más bellas que nos ha tocado es cuando un estudiante te dice: este taller me cambió la vida o cumplí la meta de mi venta”, expresó.



¿Qué tanto han trascendido?



El ver qué tanto han trascendido es lo más emocionante para Jean Carlos y Diógenes. “Cuando entro a la oficina no puedo creer todo lo que hemos logrado. Al principio no teníamos nada; trabajábamos en la sala de mi casa, y ya hoy tenemos una oficina”, subrayó Jean Carlos con mucha alegría.



Un nuevo método



Para celebrar seis años en el mercado dominicano, los jóvenes ponen a la disposición de las pequeñas y medianas empresas un método de crecimiento y posicionamiento en el mercado llamado Crevex.



“Es una metodología que es integral. Incluye análisis de datos; cómo es la tendencia de ventas de ese sector a nivel mundial, cuáles son las metodologías e innovaciones; contamos con Inteligencia artificial (IA), seguimiento, y una campaña de marketing digital”, anunció Diógenes.



De acuerdo con Jean Carlos: “En muchos pequeños y medianos negocios no tienen una dirección comercial clara. Están en el mercado, pero no tienen una estrategia; no saben colocar precios, evaluar costos, etc, eso hace que las ventas no lleguen a producirse o dinamizarse”, puntualizó.