Con tan solo 21 años, Yiselis lanzó su línea de maquillaje donde su familia, es su equipo, y su casa, su empresa

Hablemos de personas aventureras, arriesgadas y que se trazan retos. En ese renglón, entra Yiselis Fermín, una joven con 21 años que canalizó, hace un año, una línea de maquillaje desde el silencio de su habitación y que hoy es el resultado de “Dominican Mami”.



A quien conoce a Yiselis por primera vez la frase que le llega a la mente es: “eres muy osada”. Y es que, a su corta edad ya tiene una línea de maquillaje que idealizó sin pedir opinión ni consultarlo con nadie. ¡Wao, de verdad lo estoy haciendo! Fue la expresión que dijo de manera espontánea cuando lanzó su colección, compartió con elCaribe.



Yiselis es una caja de sorpresas. Nunca se ha detenido y sus más grandes ideas han surgido cuando ha tocado fondo. Inició a los 15 años como una influencer amante de la moda y del maquillaje. Pero, el 2021 fue su gran año aunque pasaba por un momento muy difícil por diversas situaciones, entre ellas, despedir a uno de sus mejores amigos. Su mente daba vueltas y no conciliaba el sueño por las noches. “En esos días estaba pasando por un proceso fuerte de mi vida. No dormía, porque eran demasiadas cosas que pasaban por mi cabeza”, dijo Yiselis.



Sin embargo, eso no la detuvo para añadir a su lista de deseos lo que quería lograr: emprender en el mundo de la moda y el maquillaje.



Mientras se desvelaba en ese mes de agosto del 2021, hacía de sus madrugadas momentos muy útiles que le darían su gran fruto. Buscando en internet encontró una fábrica que le ayudaría a hacer realidad sus sueños y, sin consultarlo con su entorno, inició el viaje de su vida. “Ellos me cotizaron, pero no contaba con esa alta suma de dinero. Entonces, duré un año ahorrando sin decirlo a nadie y lo dejé escrito en mi lista de deseos”, expresó la joven de actitud optimista.



Desde el principio estuvo confiada y puso toda su fe en Dios y en su colección.



Al cuestionarle si en algún momento sintió miedo de dar un paso tan arriesgado y sin haberlo consultado con sus seres queridos, su respuesta fue rotunda: no. Al principio su familia no tenía conocimiento de esta “alocada idea” que al final se convertiría en un gran negocio para todos. “Aunque mi familia sepa que me voy a dar el estrellón, ellos me dejan. Me aconsejan y me apoyan en lo que puedan; dejan que pase por tropiezos. Nunca me han limitado y nunca me han cortado las alas”, manifestó Yiselis.



La familia, su equipo; la casa, su empresa



“Mi hermanita pequeña de 14 años fue la creadora del concepto de las fotos de la nueva colección, mientras mi primo es el director creativo”, compartió Yiselis al confesar que es en la sala de su casa donde surgen los nombres y las nuevas ideas.



La inspiración de su línea



¿En qué es lo primero que piensa el turista cuando habla de República Dominicana? Fue la interrogante que Yiselis lanzó al momento de hablar de lo que inspira su colección. Pues, sí, en sol y playa.



La colección, que está “inspirada en nuestra hermosa Quisqueya”, cuenta con una paleta de sombras de nueve colores, los cuales fueron elegidos basados en las tonalidades tropicales y tienen nombres que representan el argot dominicano, como “Teteo”, “Klk”, “Mojiganga”, entre otros.



Desde un ‘packing’ (proceso de preparación de un pedido), que refleja los colores, flora, fauna y elementos culturales, hasta los colores vibrantes y atemporales de las paletas y labiales, son una muestra de la belleza que tiene el país y que motivó a la emprendedora a crear la colección.



Además de la paleta, incluye varias pestañas y dos labiales mates: “Mamacita”, rojo vino, y “Ofrézcome”, rojo súper potente. “Todos los productos son ultra pigmentados e hipercremosos”.



“Dominican mami” cuenta con tres modelos de pestañas para todos los gustos, que van desde naturales hasta dramáticas: “Agallú”, “Bandida” y “Popi”.



Los pilares en su diseño



“Los pilares principales al momento de diseñar esta línea fueron Dios, mi equipo de diseño y mi familia, quienes siempre me aconsejaban o me daban su opinión respecto a que debería añadir o quitar”, afirmó Yiselis, al destacar que recibió el apoyo de SDR Media Group en el proceso creativo.

La colección está inspirada en RD.

Lo que aprendió



Yiselis aprendió a lanzarse. “Si ustedes tienen fe en algo, hay que lanzarse. A veces tienen que oír consejos, pero si tu corazón te dicta que eso es lo que tienes que hacer, hazlo. Uno no pierde nada intentándolo”.



La joven emprendedora habló sobre lo peor que puede pasar al arriesgarse. “Lo que puede pasar es no lograrlo, pero te llevas una enseñanza. Para la próxima que lo hagas, ya no cometes el mismo error. Y quién sabe, si la próxima vez que lo intentes sea la vencida. Yo no veo los fracasos como una pérdida, sino como una enseñanza”, destacó.



Ella sabe que Dios la ha guiado en cada paso dado. “Todo lo que he hecho me ha servido”, puntualizó Yiselis, para quien su mayor reto ha sido tener paciencia. “Soy una persona que no soy muy paciente, pero he aprendido a tener paciencia y a entender que los tiempos de Dios son perfectos”.