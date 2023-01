La única hija del Rey del Rock and roll y la única esposa del Rey del Pop, Lisa María Presley falleció el jueves a los 54 años de edad por un ataque al corazón.

Su última aparición fue en la ceremonia de los Golden Globes el martes.

La hija de Elvis Presley falleció producto de un paro cardíaco. Se encontraba hospitalizada en estado crítico, en coma inducido.

Su mamá, Priscilla Presley había pedido oraciones para su hija. Y fue la encargada de dar la noticia a través de la revista People.

«Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido», dijo.

El portal TMZ había reportado antes que TMZ, que la celebridad había recibido primeros auxilios siendo asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas (California) tras el ataque cardíaco.

Los paramédicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos.

Lisa Marie (Memphis, Tennessee, 1968) llevaba tiempo algo alejada de la luz pública. Esto tras la trágica muerte de su hijo Benjamin Keough en 2020. El estreno en 2022 de Elvis, el biopic sobre su padre dirigido por Baz Luhrmann, le había devuelto al primer plano.

“No he publicado nada en bastante tiempo porque no tengo mucho que decir, porque estaré siempre de luto por mi hijo…», había escrito en el estreno en su cuenta de Instagram. «Dicho esto, quería dedicar un momento a decir que he visto Elvis dos veces y que es espectacular, absolutamente exquisita”.

Lisa nació a los nueve meses exactos del matrimonio de sus padres. Divorciados cuando ella tenía cuatro años. Vivió una infancia feliz, entre ambos padres. Hasta 1977 cuando falleció Elvis Presley por una insuficiencia cardíaca producida por los barbitúricos.

Con un largo historial ella misma de adicción a los opioides, se había casado a los 20 años con el músico de Chicago Danny Keough. Con él tuvo a Riley y Benjamin (fallecido). Se divorciaron en 1994 y a los 20 días se casó con Michael Jackson.

Lisa y Michael Jackson (Fuente externa)

Dos años después se divorciaron al vapor en el juzgado de La Vega, República Dominicana.

En el 2000 se comprometió con el músico hawaiano John Oszajca pero no llegó a casarse con él.

Su próximo matrimonio fue con el actor Nicolas Cage, en 2002, y a los tres meses se divorciaron.

En 1977 sorprendió al mundo con su calidad vocal al grabar un falso dueto con su padre en la canción Don’t Cry Daddy para el 20 aniversario de su fallecimiento.

En 2003 lanzó el disco, To Whom It May Concern, con buenas críticas, que llegó al top cinco de los charts y fue disco de oro. Sus posteriores producciones Now What (2005) y Storm & Grace (2012), fueron de mucho menos éxito. Lanzó un que otro sencillo.

Pero el suicidio de su hijo la dejó herida de muerte. “Mi corazón y mi alma se fueron contigo, el dolor que siento es sofocante y el vacío es inmenso en cada momento que paso sin ti», le escribió el día del cumpleaños.

«Jamás volveré a ser la misma. Espérame por favor mi amor y cógeme de la mano mientras sigo cuidando y protegiendo a tus hermanas pequeñas y apoyando a Riley. Sé que eso es lo que tú querrías. Feliz cumpleaños, mi niño. Eras demasiado bueno para este mundo”, escribió.

Y están juntos, y seguramente con Elvis.