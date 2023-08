La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo arriba a su XXV edición. Tras cambios de fecha, decisiones de última hora, mucha buena voluntad, triunfalismo en el ambiente y amenazas que ojalá queden en eso.



En el programa no se ha incluido algo que debería estar de facto: un reconocimiento a José Rafael Lantigua, no por haber sido el mejor ministro de Cultura que ha tenido el país, sino por haber sido el fundador dela Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.



Vamos ministra, “Honrar, honra”, como habría escrito José Martí. Incluso si no se lo quieren dar en el marco de la feria puede ser en un acto pre-feria, cuando se celebre la salida del número 100 de la revista Funglode.



Pero es incongruente que el creador de la feria no sea reconocido o mencionado o premiado, en el marco de la feria. Es solo una idea, ya que la ministra va de capitana del buque.



Antes de ayer se dio una reunión, donde tuvo la oportunidad de escuchar y conocer a cada responsable del evento. Por parte del equipo nadie se atrevió a mencionar al innombrable. Ni siquiera la que fuese (¿o sigue siendo?) su brazo derecho, quien se encarga de las finanzas del viceministerio aquel.



Lo único novedoso, según cuentan, es un premio que se va a dar a doña Virtudes Uribe por los 55 años de la librería La Trinitaria. Y si se premia a doña Virtudes, ¿por qué no a Lantigua?



Aparte, cuentan de cifras triunfalistas 20 editoras internacionales, 30 nacionales. Y otros 70 sellos entre revistas, etc. Vamos a ver. 20 editoriales extranjeras es una cifra bastante baja, pero teniendo en cuenta los cambios de fecha, etc., es una cifra bastante aceptable. Pero ¿30 editoriales dominicanas? ¡Ni en sueños! Imprentas sí. ¡Pero editoriales, si acaso tres: Editora Nacional, Editorial Funglode y Editorial Santuario, que imprimen libros y los distribuyen. Las demás son editoras de libros escolares, más bien imprentas que reproducen casi siempre los mismos textos con pequeños cambios.



Aidita Selman garantizará un acto sencillo y breve. El nuevo embajador de Israel entregará sus cartas credenciales el día antes, y seguro estará en el acto. ¡Que todo salga bien!