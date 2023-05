Premio a premio, el Festival de Cannes en su 76 edición comienza a ser memoria. Este domingo todavía continuaban abandonando la Costa Azur los asistentes al festival de cine más importante del mundo.

Todos los ganadores de esta 76ª edición se reunieron con la prensa, después de la Ceremonia de entrega de premios. El seguimiento de El Caribe fue remoto.

El encuentro con la prensa lo hicieron como es tradición, para compartir sus pensamientos y responder algunas preguntas.

A continuación algunos fragmentos de lo que dijeron.

Justine Triet, la ganadora de la Palma De Oro por Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída), expresó: «Hay más mujeres entre nosotros hoy. Estoy emocionada por este premio, y emocionada por ser la tercera mujer [en ganar una Palma de Oro], lo que es un poco loco».

«Estoy muy conmovida, no creo que me haya asimilado todavía. No esperaba esto. Lo que me hace tan feliz es que habrá un efecto dominó basado en la película», expresó.

«¿La tercera mujer? Eso es un buen augurio para el futuro. Vienen las mujeres. Luché por identificarme con modelos femeninos a seguir porque no había muchos de ellos», explicó.

Por su parte, Jonathan Glazer, Gran Premio por La Zona de Interés, adujo: «En The Zone of Interest, las cámaras no interfieren con los actores, por lo que tenían mucha libertad».

«Filmamos cada escena solo una vez, cada una tomada desde múltiples ángulos diferentes. Estoy muy contento de que la película se haya proyectado y hayamos tenido una discusión al respecto», manifestó.

«Cannes va a ayudar a que La Zona de Interés se vea en todo el mundo», aseguró.

El vietnamita Trần Anh Hùng, fue el ganador del Premio al Mejor Director por La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu).

«Cuando hago una película, siempre trato de ir más allá de la historia para brindarles a los espectadores una ráfaga de impulso cinematográfico y una película con poesía», reflexionó.

«Cocinar es un arte. Me pareció fascinante abordar este tema e incorporar un romance. El olfato, el gusto y el tacto son sentidos comunes tanto a la cocina como al amor. Me propuse ilustrar esta misma sensualidad en ambos temas», resumió.

El muy reconocido director finlandés Aki Kaurismäki fue Premio del Jurado por Kuolleet Lehdet (Hojas caídas).

En su nombre la actriz Alma Pöysti, explicó: «Aki nos envió una nota. Si has visto la película, ¡sabrás que debes tener cuidado con las notas! Aki está encantado y agradecida por este premio. Todavía tenemos que pellizcarnos para recordarnos que es real».

Por su parte el actor de esa película Jussi Vatanen, abundó: «En pocas palabras, Aki puede decir mucho. Una sola línea es suficiente».

Y agregó: «Queríamos que la película fuera divertida, y como estos dos personajes se conocen desde hace mucho tiempo, queríamos darle una oportunidad al amor».

Yuji Sakamoto recibió el Premio al Mejor Guión por Kaibutsu (Monster)la película dirigida por el clásico de hoy Hirokazu Kore-eda.

«Estoy sentado aquí representando a Yuji Sakamoto, mi guionista, a quien le hubiera gustado estar aquí a mi lado aceptando este premio», expresó Kore-eda en su nombre.

«Hablamos mucho sobre este proyecto. Ser capaz de participar en estas discusiones me hizo sentir menos inseguro sobre el guión. Siempre investigo con anticipación cuando escribo los guiones de mis películas. Visité algunas escuelas para conocer al personal que trabaja en educación, así como instituciones que apoyan a los niños LGBT», explicó.

Merve Dizdar recibió el Premio a la Mejor Actriz por Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses). Dijo a la prensa que: «Es muy difícil ser mujer. Desde el momento en que entramos en el mundo las mujeres se ven obligadas a luchar. Una mujer es una lucha, y la batalla llama a la esperanza».

Por su parte el japonés Koji Yakusho, fue el Premio a Mejor Actor por Perfect Days.

«En casa, nunca limpio los baños, así que el equipo de filmación me enseñó cómo hacerlo», confesó. «Durante el rodaje, limpié baños muy diferentes, hasta el punto de que al final del rodaje la empresa de limpieza quería contratarme», bromeó.

El vietnamita Pham Thien An, recibió la Cámara de Oro por Bên Trong Vo Ken Vang (Inside The Yellow Cocoon Shell).

«Para mi próximo proyecto cinematográfico, planeo profundizar lo más posible y crear algo instintivamente», reconoció.

«Nunca conocí a Trần Anh Hùng, pero tenemos la intención de encontrarnos más tarde. Hay algunos cineastas de gran talento en Asia, esta es una gran noche para el cine asiático y especialmente para el cine vietnamita», expresó.

Gunnur Martinsdóttir Schlüter, fue la Mención Especial del Jurado de Cortometrajes por Fár. «Siempre me preguntan si quiero hacer un largometraje y, desde que llegué a Cannes, lo he estado considerando», dijo. Expresó que «Para este tipo de proyecto, primero necesitas la idea, luego decides qué formato se adapta mejor».

Finalmente Flóra Anna Buda, la ganadora de la Palma de Oro de Cortometraje por «27», compartió la visión de Gunnur. «Tengo algunas ideas para películas en mente», concluyó.