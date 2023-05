La Résidence es uno de los proyectos más destacados entre las iniciativas incluidas en el nuevo lema “Cinéma de Demain”.

El proyecto es un hervidero de talentos en una incubadora que contiene filmes probablemente destacados del futuro.

En 2023, el Festival de Cannes desea reafirmar su misión de apoyar las creaciones de las generaciones más jóvenes, dice un comunicado.

También quieren «transmitir nuestro apasionado interés por el cine», dice la nota este sábado.

El cine de mañana se comenzó a construir desde el año 2000, con la creación de la Résidence. Este proyecto ha ayudado a más de 250 cineastas con sus guiones, entre ellos algún que otro latinoamericano.

Muchos de estos directores residentes han alcanzado el éxito internacional. Las fuentes del festival citan al húngaro László Nemes con la memorable Hijo de Saúl (Son of Saul). Ese filme en el 2015 ganó el Gran Premio del Festival de Cannes, un Oscar y un Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 2016.

Otro que citan es Lukas Dhont con Girl (Caméra d ‘o en el Festival de Cannes 2019). Más recientemente a Carla Simón con Alcarràs (Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2022).

Pero hay muchos otros que poco a poco irán sacando las cabezas en los festivales más prestigiosos del mundo.

Esta vez, desde el 1 de marzo y hasta el 15 de julio de 2023, la Résidence del Festival de Cannes ha acogido a seis directores.

Durante cuatro meses y medio, están recibiendo apoyo personalizado en la redacción del guión de su primer o segundo largometraje.

De hecho, estarán en el Festival de Cannes del 16 al 22 de mayo.

La Résidence, los residentes del 2023

Los nuevos directores que integran la antología de La Résidence son:

Laura Samani en La Résidence

LAURA SAMANÍ

Laura Samani nació en 1989 en Trieste, una ciudad fronteriza italiana donde se entrelazan las culturas mediterránea, eslava y germánica.

Tiene una licenciatura en Estudios de Cine y Comunicación de la Universidad de Pisa.

Se graduó en dirección cinematográfica en el Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma con el cortometraje La Santa che dorme. El filme fue estrenado en Cannes Cinéfondation en 2016, luego proyectado y premiado en varios Festivales internacionales.

Su primer largometraje, Piccolo Corpo, se estrenó en La Semaine de la Critique de Cannes en 2021.

La película ha acumulado más de 40 premios en todo el mundo; fue declarada mejor ópera prima en los David di Donatello 2022 y ganó el Discovery Prix Fipresci 2022 en los European Film Awards.

La Unión de Críticos de Cine Italianos (SNCCI) la declaró Película del año 2022.

Don Josephus

DON JOSEPHUS RAPHAEL EBLAHAN

Don Josephus Raphael Eblahan nació en 1996, en Filipinas.

Es un cineasta y músico nacido de ascendencia Ifugao y Visayan.

Las obras de Eblahan exploran temas de trauma, espiritualidad y naturaleza. Son contados a través de la lente cósmica de los espacios poscoloniales y las identidades indígenas.

Sus trabajos han sido seleccionados en festivales como el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand. Allí ganó el Premio del Jurado Internacional de Estudiantes así como la Mención Especial del Jurado Internacional por su cortometraje Hilum de 2020.

En 2022, su película The Headhunter’s Daughter recibió el Gran Premio del Jurado de Cortometraje en el Festival de Cine de Sundance de 2022. Así como el Hugo de Oro en el 58º Festival Internacional de Cine de Chicago.

Diana Mashanova

DIANA MASHANOVA

Diana Mashanova nació en Ulán-Udé, Buriatia.

Se graduó de la City, Universidad de Londres, con especialización en Industrias Culturales y Creativas.

Realizó varios cursos de cine en París (Eicar) y Nueva York (NYFA), luego se graduó con un diploma de la London Film Academy.

Después de cinco años de vivir y trabajar en Londres, regresó a Rusia para estudiar dirección en la Escuela de Nuevo Cine de Moscú.

En 2021, completó su primer cortometraje Toli, que se proyectó en festivales de todo el mundo.

Diana desarrolló su primer largometraje en Feature Film Lab (MSNC), que se rodó en 2022 y ahora se encuentra en etapa de postproducción.

Ambas películas fueron rodadas en Buriatia con su productora independiente «Local Cinema».

Actualmente trabaja en su nuevo proyecto de largometraje The First Cigarette is For God en la Résidence del Festival de Cannes.

Mayghani

MOHAMMADREZA MAYGHANI

Nacido en 1995, Mohammadreza Mayghani es un director, escritor y productor iraní.

Tiene una licenciatura en literatura dramática de la Universidad de las Artes de Sooreh.

En 2017, fundó Menisn Film Studios con Baran Sarmad. Ese año, escribió y dirigió el cortometraje Cleaner.

La película retrata una forma diferente de feminidad que siente una mujer mientras espera una prueba de embarazo.

Esta película ha sido aceptada en varios festivales internacionales y ha recibido premios.

En 2020, escribió y produjo el cortometraje Spotted Yellow, dirigido por Baran Sarmad, que se estrenó en el Festival de Cine de Locarno.

Luego, escribió, dirigió y produjo el cortometraje Ortodoncia.

La película estuvo en la Selección Oficial de la Competencia de Cortometrajes del Festival de Cannes en 2021.

La historia de esta película está tomada de las experiencias personales de Mohammadreza cuando era adolescente; narra de cuando se sometió a la ortodoncia y los efectos de este tratamiento en ese período de su vida.

Tang Yi

TANG YI

Tang Yi nació y creció en Fuzhou, China.

Se mudó a Hong Kong para asistir a la universidad y estudiar contabilidad.

Durante sus estudios, descubrió su pasión por el arte e inicialmente siguió una carrera en la música.

Más tarde, aplicó a la Escuela de Artes Tisch de la NYU con un video musical y recibió una beca.

En 2021, su segundo cortometraje, All the Crows in the World, ganó la Palma de Oro al Cortometraje en el Festival de Cine de Cannes.

Tang Yi se considera una nómada del cine.

Actualmente está desarrollando su primer largometraje en La Residence du Festival de París, junto con el Torino ScriptLab.

Las obras de Yi se centran en contar historias sobre mujeres, grupos subrepresentados y problemas sociales.

Ella captura estos temas a través de una lente cinematográfica subversiva y oscuramente cómica, que es un estilo característico de ella.

Morad Mostafa

MORAD MOSTAFA

Morad Mostafa es un cineasta egipcio, nacido en El Cairo en 1988.

Trabajó en varias películas independientes y colaboró como director ejecutivo en el largometraje Souad. El filme estuvo en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2020 y la Berlinale 2021.

Morad es ex alumno del Campus Berlinale Talents.

También escribió y dirigió tres cortometrajes, todos ellos seleccionados en Clermont-Ferrand durante tres años consecutivos. Han sido proyectados en más de 300 festivales en todo el mundo.

Estos son BFI London pero también en Palm Springs, Shanghai, Thessaloniki, Karlovy Vary, Cinemed, FIFF Namur, Buenos Aires.

También Durban, El Cairo, FESPACO, Cartago y ganó varios premios en todo el mundo.

Su cuarto cortometraje, Te prometo el paraíso, acaba de ser seleccionado en La Semaine de la Critique 2023.

Después de Torino Film Lab, Red Sea Lodge y Rotterdam Lab, Morad está desarrollando actualmente su ópera prima. Se trata de Aisha can’t can’t fly away en La Résidence.

La próxima Résidence

La próxima sesión de la Résidence del Festival de Cannes tendrá lugar en París del 1 de octubre de 2023 al 15 de febrero de 2024.