El concierto se repetirá dentro de unos meses en el Gran Teatro del Cibao. Francisco “Pancho” Céspedes se fue encantado de su debut con una orquesta sinfónica



Francisco “Pancho” Céspedes salió a escena cantando su muy conocida “Donde está la vida”. El público del sábado de noche fue lo suficientemente cálido como para demostrarle aplauso tras aplauso y ovación tras ovación que la calidad se respeta. El vozarrón grave y rasgado del bohemio de Santa Clara invadió el recinto con las plateas llenas y participadoras. Llevó la banqueta a proscenio.



Cantó “Miradas”, que fue la segunda canción que escribió en su vida, ésta a una muchacha de la cual estaba eamorando. “Estuvimos seis años… Hasta que llegó el final. Ya no te soporto más” le dijo ella. Ahí supo que todo había terminado.



“Cuando te fuiste tú”; “Y se perdieron al final”, canciones menos conocidas, mas bien recibidas. Entre una y otra, bromea con historias de amores. “Me fui a México hace 33 años y me encontré con Anita en Cuernavaca y le hice este bolero”, cuenta y canta: “Qué hago contigo”.



“Me fui a Canarias en el 91, allí una mujer se enamoró de él, pero era esposa de un policía y debido a las circunstancias le hice esta canción: Todo es un misterio”, sigue dibujando con palabras.



El próximo tema comienza con clarinetes, que entregan a cuerdas, a manera de introito. “Se parece a ti”. “Esta no sé a quién la hice. O sí”, confiesa.



“Tú, por qué” hecha a una amiga con la que se acostó una vez, sin querer. “Porque solo el amor da sentido encontrarnos mañana desnudos en la cama”



Es más o menos la mitad del concierto. Anuncia “Remolino” e invita a Enrique Ramis, un cantautor gallego de excelente voz y buen recorrido. Luego, ovacionado y recibido con la mayor calidez dominicana, Enrique, andrógino, hace tres temas en el turno de dos canciones., acompañado por el piano. Ovación. Sale de escena y regresa Pancho y canta “Contigo aprendí”, en homenaje a Manzanero acompañado de su banda. La presenta. Luego canta “Si no fuera por ti”. La dedica a su novia “de 6 pies y pico”, presente en la sala. Jorge Pinedo, hace un solo de saxo. Pancho canta para todos sus muertos, entre ellos Pablo Milanés, Manzanero y su propio hermano Miguel Ángel. “You are so beautifull”. Julio Varona al piano.Gonzalo Brasieti en la guitarra. Otro solo maravilloso de Pinedo.



“Como si el destino”, escrita cuando se separaba de su exesposa. “Mira, mira”. Medley: “Pensar en ti”, “Nadie como tú”, “Señora”, “Vida, vida”, “Vida loca” (Falso final) Y de ñapa “Se me antoja tu vida”.

Un debut sinfónico memorable

La dirección musical, producción y arreglos de Amaury Sánchez en Francisco Céspedes Sinfónico, escalan un nivel más alto que viene haciendo desde hace algunos años. Aquí la maleabilidad armónica de las canciones del cubano-mexicano permitió un trabajo si bien más complicado, una terminación óptima, excelente, sólida. Tanto así que de una vez quedaron en repetirlo en Santiago de los Caballeros y en México.