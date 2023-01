Gerard Piqué responde oficialmente a los ataques de Shakira: "TE VAS"

Email it

El ex futbolista español Gerard Piqué reapareció en redes sociales tras la polémica colaboración que su ex pareja, la cantante y compositora colombiana Shakira, lanzó con el productor argentino Bizarrap «Bzrp Music Sessions vol 53«, la cuál está dedicada a él y a su nueva pareja Clara Chia Martí.

Lo que se vive en la internet en los últimos tres días está completamente dominado por las letras que lanzó Shakira en su sesión musical con Bizaraps. En ellas, se lanzan duros dardos contra Gerard Piqué y el reemplazo de la colombiana, la cuál no ha dudado en intentar humillar y denigrar hasta la última instancia a su ex pareja.

El ex futbolista del Barcelona FC dejó a la intérprete de ‘Loba’ por Clara Chia este año, pero según varias pruebas, ya venía saliendo con la joven de 23 años desde hace más de un año, por lo que esta infidelidad data de mucho tiempo atrás.

Lo que muchos usuarios han estado esperando, es la reacción de Gerard Piqué ante este duro ataque. Y para sorpresa de muchos, el catalán apareció en redes sociales el día de ayer en la noche.

La respuesta «encriptada» de Gerard Piqué

Lo que muchos no esperaban, era que el deportista técnicamente ignoraría por completo los ataques de su ex pareja. El español publicó un tweet en dónde informaba de un evento que tendrá este fin de semana, haciendo entender que lo que diga Shakira a él no le importa de ninguna manera.

Sin embargo, los fans de la colombiana han tomado esto como un modo de burla, ya que en el mismo tweet, Piqué publicó un emoji de un payasito, haciendo entender que su ex pareja es una «payasa» y utilizó la frase «TE VAS a enterar», con el «TE VAS» en mayúsculas.

Gerard Piqué está actualmente promocionando la King’s League, una liga de Fútbol 7 comandada por Gerard Piqué e Ibai Llanos conformada por 12 equipos cuyos propietarios son streamers reconocidos.