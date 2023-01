Email it

Gina Lollobrigida la actriz italiana que protagonizó en 1955 La donna piú bella del mondo (La mujer más bella del mundo), al fin ha muerto.

Ese era su deseo.

Tenía 95 años de edad y una fortuna de unos 40 millones de euros.

Había nacido en Subiaco un municipio extraradio de Roma el 4 de julio de 1927.

Era tan controversial como bella.

No más el 21 de noviembre pasado había reconocido con amargura su deseo de que la dejaran «morir en paz». Fue en uno de los programas de televisión más pegados de Italia «Domenica In», de la cadena RAI.

«Me siento humillada», dijo Gina Lollobrigida.

«Deseo que me dejen morir en paz», expresó quejumbrosa.

«No merezco esto; no merezco ser humillada», había clamado.

Lollobrigida se había referido a su relación con Andrea Piazzola.

“Andrea fue una bendición para mí. Es como mi hijo. Me siento tan cansada».

«No he hecho nada malo, pero (mi familia) está furiosa conmigo y no me deja en paz…», se lamentó.

«A mi edad yo debería tener un poco de paz, pero no la tengo. Tengo derecho a vivir y morir en paz. Déjenme morir en paz. La vida es mía y quiero poder decidir lo que quiero”, había exigido.

Los últimos años Gina Lollobrigida los vivió en medio de un abusivo torbellino. La acosaron disputas entre su hijo y su nieto contra Piazzola, quien llegó a su vida a los 24 años. Gina tenía 86.

Entre ambos nació una gran complicidad. De chofer pasó a asistente. De ahí a confidente. Y de ahí a administrador de su fortuna.

“Estudié pintura y escultura en la escuela y me convertí en actriz por error…», dijo alguna vez.

«He tenido muchos amantes y todavía tengo romances. Toda mi vida, he tenido demasiados admiradores “, reconoció entonces.

En algún momento Piazzola fue acusado de vender valores de la actriz por 300 mil euros.

La familia lo acusó de engaño. La cuestión llegó a la justicia.

Otra vez, en 2016 tuvo que defenderse de su ex novio catalán.

Javier Rigau y Rafols tenía 45 años cuando la conoció. Ella 79.

Acusó al ex de haber realizado un matrimonio secreto con una impostora.

La sobreviven el único hijo de la actriz, Milko Skofic, y su nieto, Dmitri.

Gina Lollobrigida con Frank SInatara en «Cuando hierve la sangre» (1959), de John Sturges (Fuente Externas)

Vida de cine

Pero sobre todo quedan la imagen de una de las mujeres que han existido, Gina Lollobrigida, y su talento.

Su primer filme fue en 1946: Águila negra.

Participó en 63 películas y 6 filmes y teleseries para televisión.

Además de La Mujer más bella del mundo (1955), actuó en Trapecio (1956) con Burt Lancaster y Tony Curtis.

También en Fanfan la Tulipe (1952); La belle de la nuit (1966) de Renè Clair; Las cien y una noches (1995) de Agnes Vardas; entre muchas otras.