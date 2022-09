Email it

El popular salsero Ismael Miranda será objeto de un concierto de homenaje el 9 de noviembre próximo. Será en el Centro de Bellas Artes de Santurce en Puerto Rico, según informó El Vocero.

En el concierto a Ismael Miranda actuarán amigos del artista encabezados por Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Danny Rivera, Chucho Avellanet y Andy Montañez.

Otros artistas que tomarán parte son La India, Víctor Manuelle, José Alberto “El Canario”, Tony Vega y Alex D’Castro. El concierto lleva el título de «Puerto Rico saluda a Ismael Miranda».

El Niño Bonito de la Salsa como se le conoce a Ismael Miranda, se ha mantenido alejado de los escenarios, enfocado en su recuperación, tras un accidente cerebrovascular el 20 de enero de 2021.

Luego, en julio del pasado año, su salud se complicó cuando fue sometido a un cateterismo para desbloquear una arteria. Ha sido asistido en un centro de rehabilitación por varios meses.

CONFIADO EN VOLVER A CANTAR Ismael Miranda

En enero de este año Ismael Miranda participó en una actividad religiosa preparada para celebrar su vida. Fue la primera ocasión que habló en público tras la enfermedad.

«Yo no me esperaba una fiesta tan chévere con mi gente. Lo que esperaba era venir aquí y decir mi estado: que estoy mejor. Pero hay mucha gente que ha ido a verme, gente que no está aquí y que están pendientes”, dijo Ismael Miranda.

Con él algunos amigos que acudieron a la celebración, entre ellos Alex D’Castro, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín y Jerry Rivas.

“Les digo a ustedes que yo les voy a cantar, no ahora, pero yo voy a hacer todo lo posible y ya el doctor me dijo que sí, que podía ya dentro de tres o cuatro semanas hacer mi movida. Pienso que en tres o cuatro semanas lo puedo hacer. Me gusta hacer las cosas a su tiempo. Voy a cogerme un tiempo, voy a orar, pero gracias a Dios estoy de pie”, manifestó Ismael Miranda.

Quien es uno de los grandes ídolos del género salsero, fue una figura central en la Fania All Stars.

Los boletos para el concierto están disponibles en Ticket Center, según el periódico El Vocero.