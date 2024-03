Humberto Gatica ha lanzado una bomba. La ha revelado la periodista Patricia Janiot en su programa de Youtube «¿Qué pasó con lo que pasó?».

Janiot entrevistó a el productor leyenda Humberto Gatica, chileno de nacimiento y radicado en Estados Unidos. A los 72 años es dueño de un sitio prominente en la industria, con 17 Grammy Awards. El primero con la banda Chicago.

Pero antes, en Los Angeles, fue parqueador de autos, y luego comenzó una carrera como asistente en el estudio MGM. Esto gracias a las buenas relaciones de su tío Lucho Gatica.

A Humberto Gatica se le puede ver en el documental de Netflix acerca del proceso de grabación de «We Are The World». Fue el ingeniero de producción y coproductor del tema.

También del álbum Thriller, de Michael Jackson.

Ambos productos han sido de los más vendidos de la historia.

Gatica ha trabajado con Cher, Barbara Streisand, Michael Bublé, Air Supply, Julio Iglesias, Andrea Bocelli y Celine Dion. Con la canadiense guarda una relación de amistad cercana.

También con Tina Turner, Mariah Carey y muchos más. Pero hay uno con quien no volvería a trabajar: Luis Miguel.

Gatica aseguró a Janiot que el origen de sus discrepancias se remontan a una fracasada colaboración con la canadiense Celine Dion. Él supervisó, según contó recientemente a la periodista Patricia Janiot en el programa ¿Qué pasó con lo que pasó? (YouTube)

‘Hay un personaje que se me pidió trabajar con él y lo hice con mucho cariño», explicó.

«Ese personaje se llama Luis Miguel. Cuando se me pidió trabajar ellos estaban desesperados por hace un dueto. Era [el álbum] Romance. Y a mí se me ocurrió que la persona más indicada para ese proyecto era Celine Dion. Ella era número uno en todo el mundo. Y se hizo ese proyecto».

«Había cosas que musicalmente no simpatizaban puesto que los tonos [de voz] eran diferentes. No eran compatibles», explicó Gatica. «Entonces le explico a Luis: ‘Celine va a cantar’. Y me dice: ‘No sabes lo feliz que estoy, mi hermano'».

«Y le dije: ‘Hay un problema: ese problema [es que] el tono de la canción que quieres que ella cante contigo —que era el tema «Somos novios’ [del compositor mexicano Armando Manzanero]— está un tono muy bajo», explicó.

«Entonces para poder hace eso yo voy a tener que subir el tono, tú vas a tener que recantarla de nuevo», prosiguió. «Y [Luis Miguel] me dice: ‘No te preocupes, yo lo hago felizmente'».

«Grabó Celine. Me fui a Montreal, todo mundo feliz», recordó Gatica. «Pasaron los días [y Luis Miguel] me dice: ‘Hermano, no creo que pueda cantar la canción de nuevo. No tengo tiempo estoy muerto, no creo que pueda'».

«En ese día no existía la tecnología de hoy día [entonces] no era posible [arreglarlo] y se enojó conmigo», afirma Gatica sobre lo que ocurrió entonces. «No me habló nunca mas».

Recuerda que un día sale a relucir el asunto. «Hablo con un pariente mío, Alfie Gatica, hijo de Lucho Gatica, (somos parientes) [y] me dice: ‘Micky está super enojado contigo porque no lo ayudaste. como que lo traicionaste».

Años después coincidieron tras bambalinas en un concierto celebrado en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México.

«Se escuchaban los gritos e insultos bastante fuertes» narró sobre Luis Miguel, quien al parecer estaba molesto con sus músicos y su sonidista.

«Era una persona muy up and down» , resumió.