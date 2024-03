Gastronomía, bebidas, mercados y artesanías entre otras expresiones en el Parque del faro de Punta Torrecillas

El festival Isle of Light es una expresión juvenil de la música de calidad dentro de lo alternativo, donde también lo dominicano ha tenido una plataforma para la confrontación sonora con otros artistas que han llegado, desde Twin Shadow y Chromeo, en 2014 y 2015; Unknown Mortal Orchestra, Rita Indiana en 2016 y 2017, hasta Bad Bunny y Bomba Stereo en 2018 (quizás el mejor line up) hasta el 2022 con C. Tangana, Vicente García, Yendry y Cimafunk y el 2023 con Nicki Nicole, Yendry y Alex Ferreira.



Este año 2024 los artistas anunciados son encabezados por la banda francesa Phoenix, de indie rock francés, formada en Versalles, a fines de los 90.



La agrupación conformada por Thomas Mars (voz) , Deck d’Arcy, (bajo y teclados) y los hermanos Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai (guitarras y teclados) son considerados uno de los mayores exponentes de la escena musical francesa desde hace 30 años.



El rapero argentino Trueno también aparece en el line up del festival. Con ellos Villano Antillano, la rapera puertorriqueña que hizo una de las famosas sesiones de BZRP.



Bandalos Chinos es una banda argentina de indie pop y rcok argentino. De Colombia, aunque está radicada en México, llega Elsa y Elmar, la cantautora de Me viene bien. El venezolano Micro TDH propone hip hop, trap, dancehall, rhythm and blues, reguetón, pop urbano y reggae.



El canadiense A-Trak es uno de los Dj mejor cotizados. Mientras Poolside es una banda estadounidense de su-disco y chillwave. Ambos forman parte de Isle of Light este año.



El alemán Roosevelt trae música dance impulsada por el synthpop, el funk y la música electrónica, elementos del rock y house y todo mezclado, todo mezclado…



La chilena Rubio propone un mundo en el 1989 que logra su primera nominación a los premios como Agrupación musical popular. Desde ese entonces, acumula más de 20 nominaciones y dos estatuillas que recibió en el 2006 gracias al hit que significó para su discografía el merengue Perro ajeno, ocasión en la que ganó también como Orquesta del año. Envolvente donde el pop, la electrónica y la abstracción musical conviven con el cine, que es parte de su puesta en escena.



Una propuesta interesante es la dominicana Jarina de Marco, hija de Irka Mateo y del brasileño Tadeo de Marco. La suya es una propuesta llena de sustancias tanto poéticas como musicales, donde no faltan raíces y la intuición de lo que está por llegar. Algo muy interesante.



La otra propuesta dominicana es la de los clásicos del rock dominicano Toque Profundo. En el festival no faltará J Noa, la joven rapera, auténtica y franca, de Haina, que llegó a los Grammy.



Dominicana también es la banda La Gran Mawon, una propuesta musical que desde su filosofía y su ética viaja a la esclavitud, el cimarronaje y busca la libertad de la música.



Desde Miami llega Electir Kif con su mezcla de rock, jazz fusion y electronic drum y bass. Giorgio SIladi, ex lider de Bocatabú, dirá presente en una de las tarimas. Chris Calderón, Gaby de los Santos, el Dj Freckles, el Dj puertorriqueño ganador de Latin Grammy Fux Beat; así como la Dj francesa Kpumori, periodista de Mixmag. Y Lian, el dominicano emergente con el pop punk.



Parece que todo está listo, que se encienda la luz de la isla.

En el mercadito

Contará con los productos intervenidos con arte de la marca Artipical.

Crisocola vende joyas de diseño auténtico y elaboración propia.

Erredestore.do tendrá diseños propios y arte dominicano en tshirts y abrigos.

Gemstoothdr aplica gemas de Swaroski en la dentadura.

Glitterpartyrd aplica Glitter Bar, Face Painting y Glitter tattoos.

Koletteatelier: aretes de diseño y realización propia, hipoalargénicos.

La Paka 98 vende ropa de segunda mano de calidad

Pachamard: lo mismo

The Tiny Shop: lo mismo que las dos anteriores