Para los vocineros de la mediocridad, para los que hacen culto al mal gusto, a la frivolidad y la disentería musical, este miércoles 12 de octubre la noticia del mundo del espectáculo fue equivocada. Sobre la exponente urbana de nombre Tokischa.

Que había sido la primera exponente dominicana en participar en Tiny Desk, una serie de conciertos organizados por el programa de radial All Songs Considered de NPR Music.

Para los otros, los normales, los que sueñan con la oreja, y saben lo que es música y punto, el alegrón fue que Janina Rosado es la primera músico dominicana en ser homenajeada por el «Leading Ladies of Entertainment» de la Academia Latina de la Grabación.

¡A ver a cómo tocamos! Que esta es otra fragancia. Hablamos de palabras mayores, cuyo único respaldo es la música, no cuestiones extramusicales como su sexualidad, ni el espaldarazo de los que han hecho del ser lesbiana un heroísmo.

Las lesbianas existen desde que existe mundo. Y tienen todo el derecho. Pero que se sepa, el ser lesbiana no es un género musical, ni ser mal hablada, grosera y representar los instintos primarios, le dan halo de heroicidad a nadie.

Janina Rosado, la coproductora de Juan Luis Guerra y directora musical de La 440, la persona más enterada -probablemente más que la mismísima Amarilys Germán- de los secretos musicales del más grande músico dominicano, con este reconocimiento merece felicitación presidencial, ser el centro de las noticias de espectáculo y admirar su huella en la música.

Leading Ladies of Entertainment es un programa creado hace seis años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con consciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino, que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes, dice una nota de la Academia.

El reconocimiento que es patrocinado por City National Bank, será entregado en una presentación y almuerzo privado el martes, 15 de noviembre, en Las Vegas como parte de los principales eventos de la Semana del Latin Grammy.

Janina Rosado es también pianista y arreglista, y ganadora de nueve Latin Grammys. Junto a ella también serán homenajeadas la cantautora puertorriqueña Kany García, ganadora de seis Latin Grammys, y las ejecutivas Rocío Guerrero, directora global de música latina de Amazon Music y Rosa Lagarrigue, directora ejecutiva de RLM, firma de management de artistas.

“Nos enorgullece celebrar a este maravilloso grupo de mujeres y sus destacadas contribuciones al mundo de la música latina y el entretenimiento”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Aunque la disparidad de género es una realidad en la industria, a través de iniciativas como la plataforma Leading Ladies of Entertainment, nuestra organización continúa con la labor de concientizar sobre el esfuerzo que hay que hacer para lograr equidad y paridad de género”.

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras es uno de los principales pilares del programa, y por segundo año consecutivo, Leading Ladies of Entertainment se ha asociado con She Is The Music, entidad internacional sin fines de lucro, para colaborar en un programa de mentoría a fin de aumentar el número de mujeres en la música.

El periodo para solicitar al programa de mentoría Leading Ladies Connect TogetHER comienza ahora hasta el viernes, 11 de noviembre de 2022, a las 11:59 p.m. (Hora de Este). Quién quita que algún día Tokischa pueda solicitar mentoría y enterarse de lo que es música, dejar de ser una exponente y convertirse en una artista… ¡y ya!. ¡Quién quita! La esperanza es lo último que se pierde.