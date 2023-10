Lin-Manuel Miranda es un ejemplo de sonido positivo.

La Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA) ha revelado los mejores compositores para el segundo trimestre de 2023.

Una nota en su sitio web ha dado a conocer al mejor artista, compositor, y compositor no intérprete del período.

De abril a julio se otorgaron un total de 2.116 certificaciones Oro, Platino y Multiplatino.

Lin-Manuel Miranda emergió como el mejor artista y compositor. Es el compositor, actor, cineasta y dramaturgo estadounidense, de origen puertorriqueño más conocido.

Lin obtuvo 34 certificaciones, incluidas 2X Multi-Platinum Satisfied, Platinum Aaron Burr, Sir y Gold It’s Quiet Uptown.

El artista pertenece a la editora de Warner Chappell.

Lin-Manuel Miranda es especialmente reconocido por sus contribuciones a los musicales de Broadway «In the Heights» (2005) y «Hamilton» (2015).

También es el creador de las bandas sonoras de las películas animadas «Moana» (2016), «Vivo» (2021) y «Encanto» (2021).

Junto al compositor Alan Menken, Miranda coprodujo nuevas letras de clásicos como «Part of Your World». También «Kiss the Girl» y «Under the Sea».

Esto para la adaptación en vivo de «The Little Mermaid», lanzada este año.

A lo largo de su carrera, Lin-Manuel Miranda ha acumulado tres premios Tony. Asimismo tres premios Emmy, cinco premios GRAMMY y un premio Annie, entre otros reconocimientos.

En 2022, Miranda recibió el premio NMPA Songwriter Icon Award. Ahí se unió a las filas de Taylor Swift, Jon Bon Jovi, Alicia Keys, Sting, Pharrell y Billy Joel.

Al comentar sobre su último galardón de la NMPA, Miranda dijo: “Me siento honrado por este reconocimiento de la NMPA».

Y agregó: «estoy infinitamente agradecido de que estas canciones se hayan convertido en parte de la vida de tantas personas”.

Por su parte el presidente de NMPA, David Israelite expresó su parecer. “Es emocionante tener a nuestro ícono compositor de la NMPA 2022, Lin-Manuel Miranda, como nuestro principal artista y compositor para el segundo trimestre».

«Sus éxitos en la pantalla y el escenario son omnipresentes y tiene gente de todas las edades cantando: la verdadera marca de un compositor increíble”, dijo el director ejecutivo de NMPA.

Otro reconocido, además de Lin-Manuel Miranda

Mientras tanto, Ashley Gorley obtuvo el título de mejor compositora no intérprete en el Programa Oro y Platino de la NMPA.

Acumuló 25 certificaciones para canciones como Good Vibes y Country Again. Su editora es Sony Music Publishing.

“Estoy realmente agradecido de que la NMPA honre a las canciones y a los compositores de esta manera. Estas certificaciones son un gran recordatorio de cuántas personas se ven impactadas por nuestra música”, dijo Gorley.

Israelite agregó: “Es maravilloso, pero no sorprendente, ver a nuestro recientemente nombrado ícono de compositor no intérprete de la NMPA, Ashley Gorley, honrado por sus certificaciones este trimestre. Ashley continúa asombrando a la industria con el éxito de sus himnos. Es un privilegio honrar a estos dos talentos”.

En colaboración con el Programa Oro y Platino de la Recording Industry Association of America (RIAA), la NMPA identifica y certifica a los compositores y editores detrás de los sencillos certificados por la RIAA.

La RIAA incorpora flujos de ventas y bajo demanda al determinar los umbrales de Oro (500.000), Platino (1 millón) y Multi-Platino (2 millones o más).

Desde el inicio del programa NMPA en 2007, cientos de compositores han sido honrados por su talento y arte excepcionales.

Otros destinatarios del programa NMPA Gold & Platinum incluyen a Luke Combs, Beyoncé, Juice WRLD, Kane Brown, Lil Nas X, Kanye West, J.Cole y Lil Baby.