Hay opciones en las diferentes provincias desde Iglesias y monumentos históricos y culturales, hasta ríos y playas

La Semana Santa es una celebración cristiana que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y se caracteriza por prácticas de ayuno, oración y reflexión. Sin embargo, muchas personas la ven como un periodo de vacaciones, por lo que es fundamental tomar precauciones para garantizar la seguridad.



Antes de dirigirte a un balneario, infórmate sobre los lugares habilitados y aquellos que no están recomendados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Esto es crucial para evitar situaciones de riesgo, especialmente en zonas donde las condiciones pueden ser peligrosas.



Este año, se prevén lluvias durante toda la semana, por lo que es importante que consultes el pronóstico del tiempo a través del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Si las condiciones climáticas no son favorables, considera alternativas de entretenimiento bajo techo o ajusta tus planes de viaje.



¿Qué hacer?



En Santo Domingo, disfruta del clima cálido de 29 grados mientras visitas la Catedral de Santo Domingo en la histórica Zona Colonial. Si buscas relajarte, el balneario Cachón de la Rubia es una excelente opción.



En La Altagracia, puedes optar por la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey y disfrutar de las hermosas playas de Punta Cana, como Playa Cabeza de Toro.



La Romana te espera con Altos de Chavón, donde puedes explorar su anfiteatro y museo arqueológico, además de disfrutar de las playas de Bayahibe.



Si prefieres un ambiente más natural, el periodista turístico Salvador Batista recomienda Pedernales para descubrir el Parque Nacional Jaragua, Hoyo de Pelempito, la Laguna de Oviedo y la impresionante Playa Bahía de Las Águilas.



En Azua, llama a visitar la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios y las ruinas de la antigua villa de Compostela. También a relajarse en las playas de Palmar de Ocoa, El Barco, Playa Caobita y la Playa Blanca.



“La provincia Peravia te sorprenderá con su Catedral Nuestra Señora de Regla , las Dunas de Baní, Salinas de Baní y el Santuario San Martín de Porres”, explicó.



En el Nordeste, la Catedral de Santa Ana en San Francisco de Macorís y la Reserva Científica Loma Quita Espuela, son paradas obligatorias.



Santiago, en el Cibao Central, es hogar del Monumento a los Héroes de la Restauración, la Catedral de Santiago Apóstol, la Ruta Cultural de murales, Los Pepines y la Fortaleza San Luis.



Antes de salir…



No olvides que, al viajar, es importante llevar un botiquín de primeros auxilios, protector solar y ropa ligera, especialmente en las zonas de altas temperaturas. Antes de salir, revisa tu vehículo y asegúrate de que tu casa esté segura. Y si planeas visitar un balneario, verifica que no esté clausurado por el COE. ¡Recuerda que si ves la bandera roja, es mejor no entrar!

De Montecristi a Dajabón

A aproximadamente 4 horas y 7 minutos (274.4 km) por la Autopista Duarte y la Autopista Juan Pablo Duarte, podrás descubrir Montecristi. Allí podrás conocer la Iglesia San Fernando, un hermoso ejemplo de arquitectura religiosa; el emblemático Reloj de Montecristi, símbolo de la ciudad; el Parque Nacional El Morro, un espacio natural para disfrutar de la naturaleza y vistas impresionantes; el pueblo histórico San Fernando, donde podrás caminar por sus calles llenas de historia y cultura. De Montecristi, escápate a Dajabón. Entre sus principales atractivos figuran: El Monumento al Cristo del Perdón; el Arco del Triunfo, una estructura emblemática que marca la entrada a la ciudad; la Casa de Cultura, donde podrás conocer más sobre la historia y las tradiciones de la zona, y el Balneario Loma de Cabrera, un lugar perfecto para refrescarse.